Lens annonce le départ d’Arnaud Pouille

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines : Arnaud Pouille quitte le RC Lens. Ce samedi, le club artésien a officialisé le départ de son directeur général en poste depuis 2017, comme nous vous l’annoncions dernièrement. Un mouvement qui devrait en annoncer d’autres, comme celui de l’entraîneur Franck Haise, dont le départ est désormais acté (il a déjà dit au revoir à son groupe).

«Au sortir du Conseil d’Administration tenu ce jour, après des dernières semaines marquées par des divergences de vision stratégique mais dans un profond respect mutuel, le Racing Club de Lens et son directeur général Arnaud Pouille, ont acté la fin de leur collaboration. Arrivé au Racing Club de Lens en 2017, acteur majeur de sa reconstruction et de son développement, Arnaud Pouille se retire. L’ensemble du club remercie chaleureusement Arnaud Pouille pour le considérable travail effectué durant cette ère, enthousiasmante et énergivore, du renouveau. Un prochain cycle s’ouvre à présent au Racing avec une nouvelle organisation dont les contours seront partagés dans les prochains jours», indique le communiqué du RC Lens.