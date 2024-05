Ça part dans tous les sens au RC Lens !

On a déjà tout dit sur la saison 2023-24 du RC Lens. Entre quelques réussites sportives, des désillusions de taille et des remous en interne, le club artésien est passé par toutes les émotions. La saison terminée, il est temps désormais de faire les bilans et de dresser la feuille de route pour la saison prochaine. Le propriétaire du club Joseph Oughourlian, excédé par le manque d’impact de Grégory Thil, du duo Fred Hebert-Romain Perusqué et de l’affaire Mike Mode, a décidé d’imposer l’arrivée de Diego Lopez Gomez (34 ans) en lieu et place du duo décrié. Le bras droit d’Admar Lopes aux Girondins a même fait ses premiers pas à la Gaillette ce jeudi.

Mais finalement, ce changement, qui n’a pas manqué de surprendre aussi bien au sein du club lui-même qu’auprès des observateurs avisés du football et surtout des supporters lensois, n’est sans doute que le début de changements plus profonds dans l’organigramme du RCL. Arnaud Pouille, le directeur général du club depuis 2017 et qui a grandement participé à la remontée vers les sommets des Sang et Or, s’apprête lui aussi à faire ses valises.

C’est le grand chambardement au RC Lens !

Arnaud Pouille sur le départ… Pierre Dréossi en approche

Pouille sur le départ, c’est bel et bien Pierre Dréossi qui est en bonne position pour lui succéder dans un rôle de Directeur général plutôt ciblé sur le football. L’ancien manager général du Stade Rennais, actuellement en poste au FC Metz, prépare la future confrontation du barrage L1-L2 prévue la semaine prochaine face à Rodez ou Saint-Étienne. On l’imagine mal donc prendre une décision hâtive avant une dizaine de jours, même si des discussions ont déjà eu lieu entre Joseph Oughourlian et Pierre Dréossi.

Le départ de Pouille et l’arrivée possible du dirigeant messin à la tête du club ont pour l’instant gelé le recrutement d’un directeur sportif (des discussions ont déjà eu lieu avec Grégory Lorenzi, Florian Maurice et un troisième larron dont le nom n’a pas filtré ont été avancés) tant que l’organigramme n’est pas établi. Et les derniers remous du club lensois en interne ne rassurent guère Franck Haise.

Le recrutement d’un directeur sportif en stand by, Franck Haise pourrait partir

Comme nous vous le révélions mercredi, le meilleur entraîneur de Ligue 1 2022-23 attendait d’en savoir plus sur l’organigramme à venir de son club. Les dernières tendances risquent fort d’agacer Franck Haise qui est toujours nostalgique du tandem qu’il composait avec Florent Ghisolfi et qui avait fait de la présence d’un directeur sportif d’envergure quelque chose de nécessaire et d’indispensable pour la suite de sa mission dans le Nord. L’OGC Nice et même l’OM, qui sont à la recherche d’un coach, pourraient bien en profiter pour passer à l’offensive. Mais le technicien de 53 ans, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027, pourrait même clairement et purement décider de quitter Lens pour prendre du recul, faute de projet sportif clair.

On le voit, Lens est en pleine mutation. Malgré une League Europa Conférence à jouer la saison prochaine et avec plusieurs joueurs poussés vers la sortie, le 2e de Ligue 1 en 2022-23 connaît une forte période de turbulences, qui va avoir une sacrée incidence (qu’elle soit positive ou négative d’ailleurs). Il faudra également surveiller comment les joueurs de l’effectif actuel vont accueillir tous ces changements internes et il ne fait aucun doute que certains cadres vont vouloir obtenir certaines garanties… Pas de quoi rassurer les supporters lensois qui suivent avec attention les soubresauts de leur club ces derniers jours.