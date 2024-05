C’est le grand chambardement au RC Lens !

Après avoir connu toutes les émotions cette saison entre la Ligue des Champions (une belle victoire à Bollaert face à Arsenal), la Ligue 1 (une saison compliquée terminée à la 7e place) et une élimination cruelle en Ligue Europa face à Fribourg, le RC Lens s’apprête à vivre une intersaison agitée. Il faut dire qu’en coulisse le club artésien est en pleine mutation.

Jamais vraiment remis du départ du directeur sportif Florent Ghisolfi, grand bâtisseur de l’effectif d’alors, durant l’automne 2022, Lens avait réussi de fort belle manière à surfer sur sa bonne dynamique (groupe soudé avec un Franck Haise impérial à la baguette) pour terminer 2e de Ligue 1 en mai 2023. Ce dernier remportait fort logiquement le titre de meilleur coach de L1. Grégory Thil, l’ancien adjoint de Ghisolfi a connu de grandes difficultés durant l’été dernier, notamment lors de la fameuse quête du successeur de Loïs Openda et n’a pas vraiment connu une grande réussite avec Andy Diouf, malgré les indéniables qualités de ce dernier. Il faut dire que succéder à Seko Fofana dans l’entrejeu était tout sauf simple.

La grande surprise Diego Lopez Gomez

Thil débarqué, c’est Frederic Hebert et Romain Peyrusqué qui déboulaient alors pour gérer la partie recrutement lensoise. Mais entre la gestion chaotique du vrai faux départ de Massadio Haidara, l’impossible quête de son successeur dans les dernières heures du mercato et la fameuse histoire de la story d’Hebert et l’épisode Mike Mode, la position de l’inséparable tandem qu’on ne voyait guère à la Gaillette était impossible. C’est désormais terminé puisque les deux hommes ont été reçus ces dernières heures en entretien préalable à leur licenciement et suspendus à titre conservatoire. Pour les remplacer, le RCL va miser sur Diego Lopez Gomez qui est actuellement à Bordeaux.

Cette décision prise unilatéralement par le propriétaire du club Joseph Oughourlian va créer quelques remous en interne. Il faut dire que l’Espagnol ne jouit pas d’une incroyable cote dans le petit monde du football. Certains s’interrogent même sur la capacité de ce dernier à endosser la responsabilité de la cellule de recrutement. Fort heureusement pour Lens, il ne devrait pas avoir les clés du camion puisqu’un directeur sportif est en cours de recrutement. Comme révélé dans nos colonnes, Gregory Lorenzi et Florian Maurice font aujourd’hui office de priorité absolue pour le club artésien. Mais la concurrence est rude (de Rennes et Nice notamment) et une surprise n’est pas à exclure puisqu’un troisième directeur sportif dont le nom n’a pas filtré est actuellement en short list avec les deux susnommés.

Franck Haise pas assuré d’être à Lens à la reprise

Enfin, il va falloir régler l’épineux dossier Franck Haise. Alors qu’il avait soumis à quelques cadres ses velléités de départ il y a quelques semaines, le meilleur coach de L1 2023 avait rétropédalé souhaitant déjà attendre de voir les différentes offres estivales dont il bénéficierait et surtout les contours de la future organisation lensoise. À Nice, son nom était revenu l’an passé et pourrait de nouveau être mis sur la table dès lors que le départ de Francesco Farioli sera entériné. Monaco a un temps songé à lui, notamment lorsqu’Adi Hütter était en danger. Enfin, à Marseille, son nom a été régulièrement évoqué et mis dans la short list des possibles successeurs de Jean-Louis Gasset. Une option toujours active à l’heure où l’on écrit ses lignes.

On le voit, c’est une véritable révolution de palais qui s’opère actuellement au sein du club artésien. Plus qu’un besoin, une vraie nécessité pour un club qui a grandi presque trop vite ces derniers mois et qui doit continuer sa progression en apportant du sang neuf et des hommes capables d’insuffler une vraie dynamique. Tout cela sous l’oeil avisé de supporters lensois qui ont désormais pris l’habitude de voir leur club tout en haut de la hiérarchie du Championnat de France.