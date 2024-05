L’Arabie saoudite offre 100M€ au Barça !

Digne d’une série Netfli(k)x, voilà comment Hansi a chassé Xavi. Désormais sur le banc du FC Barcelone, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne va désormais tenter de redonner des couleurs aux Culers, dauphins du Real Madrid lors de l’exercice 2023-2024 et éliminés dès les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Engagé jusqu’en juin 2026, l’entraîneur allemand, qui a accepté de diminuer son salaire à environ 3 M€ annuel selon la presse espagnole, n’a d’ailleurs pas tardé avant d’afficher ses ambitions XXL. «C’est un grand honneur et aussi un rêve de signer un contrat comme entraîneur du FC Barcelone», a ainsi confié le technicien de 59 ans lors de son arrivée en Catalogne.

Et d’ajouter : «ce club est incroyable. La philosophie est similaire à la mienne, le football de possession et très technique (…). J’ai vraiment envie de commencer. Depuis mon arrivée, j’ai vu que tout le monde aime ce club et fait tout son possible pour son succès. Le Barça possède l’une des meilleures équipes de jeunes du monde. Dans l’équipe première, il y a un mélange entre joueurs expérimentés et jeunes talentueux. Je pense que nous devons travailler pour qu’ils puissent s’améliorer. C’est notre travail avec Deco et le président Laporta. Le travail d’équipe est très important pour moi».

Bien décidé à tirer le meilleur de ses troupes, Hansi Flick aura cependant plusieurs chantiers à gérer. Que ce soit la défense - avec plusieurs joueurs dans une situation floue - ou les possibles arrivées, le natif d’Heidelberg devra également composer avec la possible sortie de certains cadres. Dans cette optique, Marcos Alonso, Jules Koundé, Oriol Romeu, Inigo Martinez, Ansu Fati, Clément Lenglet ou encore Vitor Roque sont, aujourd’hui, candidats au départ. Mais ce n’est pas tout. Depuis plusieurs semaines, Raphninha est lui aussi au coeur de nombreuses rumeurs…

Ce vendredi, Mundo Deportivo fait d’ailleurs de nouvelles révélations au sujet de l’ailier brésilien de 27 ans. Brillant lors de la double confrontation européenne face au PSG malgré l’élimination des siens, l’Auriverde (22 sélections, 6 buts) reste une cible prioritaire de l’Arabie saoudite… Le média espagnol indique, à ce titre, que l’un des clubs saoudiens les plus puissants de la Saudi Pro League serait prêt à tout mettre en œuvre pour obtenir les services du natif de Porto Alegre qui s’apprête à disputer la Copa America avec la Seleção. Pour convaincre le Barça, à la recherche de fonds, une offre de 100 millions d’euros est notamment évoquée alors que le gaucher d’1m76 pourrait, de son côté, doubler ses émoluments actuels.

Suffisant pour le pousser à rejoindre le Golfe ? Rien n’est moins sûr. En effet, celui qui a inscrit 10 buts et délivré 13 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues cette saison se sent très bien du côté de Barcelone et n’a aucune intention de quitter la Catalogne. Si une offensive d’un cador de Premier League ne laisserait, en revanche, pas insensible l’ancien attaquant de Leeds United, le pont d’or offert par l’Arabie saoudite pourrait donc s’avérer insuffisant. Une chose est sûre et avant d’envisager un éventuel départ, Raphinha - en concurrence avec Lamine Yamal - aura certainement à cœur de connaître les attentes d’Hansi Flick à son sujet. Un échange décisif dans la décision finale du numéro 11 barcelonais, sous contrat jusqu’en juin 2027.