Bernardo Silva a fait un cadeau hallucinant au Barça

Bernardo Silva va être un des principaux animateurs du prochain mercato estival. Cet été, l’international portugais pourrait bien faire ses valises, après plusieurs étés déjà marqués par des rumeurs de départ, avec des clubs comme le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone comme principaux prétendants. Ces dernières semaines, la tendance était plutôt favorable aux Catalans, puisque c’est du côté du Camp Nou que le Lusitanien aurait envie de continuer sa carrière.

Seulement, la situation financière désastreuse de l’écurie catalane, pas aidée par le fair-play financier de la Liga qui plus est, rend une arrivée du joueur particulièrement compliquée. Même si sa clause de 50 millions de livres - environ 58 millions d’euros - est plutôt abordable et basse pour un joueur de cette qualité, c’est encore trop pour les Catalans.

Une sacrée affaire pour le Barça

Ou du moins, c’était trop. Effectivement, selon la télévision publique catalane TV3, Bernardo Silva a réussi à négocier une clause spéciale Barça lors de sa dernière prolongation à City. Une ligne dans son contrat qui stipule que les Barcelonais peuvent régler le montant de cette clause libératoire en 3 échéances de 19 millions d’euros par saison. Ce qui rendrait un transfert du joueur en Catalogne bien plus réaliste et réalisable, alors que normalement, les clauses libératoires doivent être payées d’un coup.

Le Barça n’aurait pas pu mettre presque 60 millions d’euros cash sur la table, mais peut en revanche assumer ce transfert en le réglant sur trois saisons. Le PSG, lui, n’aura pas cet avantage. Toujours selon le média catalan, la direction doit maintenant se décider à passer à l’action ou non, et on imagine qu’Hansi Flick, nouveau coach barcelonais, aura aussi son mot à dire. Affaire à suivre…