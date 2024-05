FC Barcelone : un premier gros casse-tête se pose déjà pour Hansi Flick

Le FC Barcelone prend un accent allemand cet été. Après deux ans et demi avec Xavi à sa tête, le club catalan prend un autre chemin et a décidé de miser sur Hans-Dieter Flick pour être son futur coach. Une nouvelle ère va donc démarrer et cela risque de provoquer des bouleversements dans l’effectif. Un secteur semble particulièrement important pour les Blaugranas, c’est celui de la défense. Avec 44 buts concédés en Liga cette saison (5e défense ex aequo), la différence est particulièrement notable par rapport à l’exercice précédent (20 buts concédés). Mais plus que sur le plan des arrivées, c’est sur le plan des départs que ça va bouger et Hansi Flick va devoir trancher.

La suite après cette publicité

Le média catalan Mundo Deportivo fait le point sur la situation dans ce secteur de jeu. Avec huit éléments si on compte Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Jules Koundé, Andreas Christensen, Eric Garcia, Clément Lenglet et Mika Faye, il va falloir faire de la place. Tout d’abord, prenons le cas Ronald Araujo. Titulaire en puissance, mais aussi transférable, car il dispose d’une haute valeur marchande, le défenseur uruguayen plaît à Hans-Dieter Flick notamment grâce à ses qualités physiques. Un joueur sur lequel le coach allemand veut s’appuyer malgré des intérêts de Chelsea ou encore du Bayern Munich. Pour l’accompagner dans l’axe, Hans-Dieter Flick comptera aussi sur Andreas Christensen.

À lire

Le Real Madrid met un vent à Rodrygo, Manchester United propose un échange fou pour João Félix

Cinq joueurs dont la situation est plutôt floue

Déporté dans l’entrejeu par rapport aux demandes de Xavi et aux blessures au milieu du terrain, le Danois devrait enfin retrouver une position plus habituelle pour lui. Son nouveau coach semble apprécier son profil. Intouchable pour le FC Barcelone, Pau Cubarsi sera évidemment de la partie la saison prochaine et Hans-Dieter Fick pourra évidemment compter sur le joueur de 17 ans. Pour les cinq autres en revanche c’est moins évident. Par exemple Eric Garcia très performant avec Girona avait de fortes chances de rester si Xavi continuait comme numéro un. Désormais, la situation est plus floue et pourrait amener le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 à être de nouveau prêté. Pour Jules Koundé ça sera aussi une grosse interrogation. Aligné latéral droit à un poste dont il n’est pas très friand lui qui est plutôt axial, le Français veut rester au Barça. La place et le rôle que lui offrira Hans-Dieter Flick seront importants.

La suite après cette publicité

Inigo Martinez a alterné le chaud et le froid, mais est apprécié au sein du club. Si au FC Barcelone on souhaite continuer avec lui une saison supplémentaire, rien n’indique que le nouveau coach misera sur lui. Même son de cloche pour Mika Faye dont l’avenir semble bouché à court terme. Rester avec la réserve, un prêt ou bien une vente, le futur s’annonce très incertain pour le défenseur sénégalais dans l’immédiat. Enfin et là ce sera plus facile, Clément Lenglet ne sera pas dans le projet de la saison prochaine. Revenu de prêt d’Aston Villa, le défenseur français sera de nouveau sur le départ. Le Barça préférerait le vendre lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026.