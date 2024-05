Le destin du FC Barcelone confié à Hans-Dieter Flick

Le FC Barcelone a opéré un virage à 180°. Ce n’est finalement pas Xavi qui dirigera l’équipe première la saison prochaine, malgré ce qui avait été annoncé publiquement à la presse à la fin du mois d’avril. La direction a fait volte-face après les propos du Catalan qui dressait un état assez préoccupant des finances du club. Elle a mis fin prématurément au contrat (2025) de l’ancien milieu de terrain pour confier les rênes du vestiaire à Hans-Dieter Flick, comme pressenti depuis plusieurs jours. La nouvelle vient à l’instant d’être officialisée par le club.

Flick a signé pour deux saisons. «Le FC Barcelone et l’entraîneur Hansi Flick ont trouvé un accord afin que l’Allemand devienne le coach de l’équipe première du Barça jusqu’au 30 juin 2026. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone a signé son contrat au sein des bureaux du club, en présence du Président Joan Laporta, du Vice-Président Responsable du Sport Rafa Yuste et du Directeur Sportif, Deco», révèle le communiqué. «Culers, c’est notre moment. Força Barça!» déclare le natif de Heidelberg en catalan. La présence de Pini Zahavi dans l’opération, agent du coach et proche de Joan Laporta, a facilité les choses.

Pas mal d’incertitudes entourent l’équipe première

L’Allemand, un temps annoncé du côté du Bayern Munich où il a encore de nombreux contacts, avait fait du Barça sa priorité pour la suite de sa carrière. Il est à peu près à la croisée des chemins lui qui a tout réussi du temps où il dirigeait le club bavarois (2019-2021). Arrivé en temps de crise, il a pourtant conclu sa première saison par un invraisemblable sextuplé (Bundesliga, Coupe d’Allemagne, Supercoupe d’Allemagne, Ligue des Champions, Supercoupe de l’UEFA, et Mondial des clubs), faisant du Bayern une équipe imprenable. Le Barça se souvient encore du 8-2 infligé en quart de finale de C1.

À Flick de réaliser la même chose avec les Blaugranas. La donne ne sera pas simple. Le technicien de 59 ans reste sur un échec avec la sélection allemande, éliminée dès le premier tour du Mondial au Qatar. L’équipe qu’il trouvera en Catalogne risque de bouger cet été entre les incertitudes autour de certains cadres comme Lewandowski, Araujo ou encore De Jong. Il devra également faire avec les moyens du bord, notamment financiers tant le Barça est en difficultés dans ce domaine-là depuis plusieurs saisons. C’est d’ailleurs (un peu) ce qui a coûté sa place à Xavi. Hansi Flick est prévenu.