EdF : les mots de Griezmann qui ne vont pas plaire à Deschamps selon Rothen…

L’Equipe de France est bientôt sur le pont. Victorieux lors de la Coupe du monde 2018, et finalistes lors de la dernière édition au Qatar, les Bleus sont cette fois à la recherche de leur troisième sacre à l’Euro. Après 1984 et 2000, la sélection française n’a plus remporté le tournoi continental, malgré une finale perdue à domicile en 2016. Et après un parcours regrettable qui s’est achevé en huitièmes lors de la dernière édition, les coéquipiers de Kylian Mbappé sont forcément attendus au tournant. Ces derniers jours, et à l’approche des matches de préparation pour le tournoi, un débat fait rage : l’équipe de France est-elle capable de remporter un tournoi en affichant un jeu flamboyant ? Interrogé sur la question il y a quelques jours en conférence de presse, Antoine Griezmann avait tenu des propos francs à ce sujet : «la clé, même si c’est très ennuyeux, c’est la défense, être une équipe solide, dure dans les duels, très bonne défensivement, c’est ça qui va nous permettre d’aller le plus loin possible. C’est chiant à regarder, mais c’est comme ça, ça fait gagner.»

Une réponse soufflée à Didier Deschamps, et qui n’avait pas manqué de réagir : «qui a dit ça ? Antoine ? (…) Je ne contrôle pas ce que disent les joueurs, ça ne m’intéresse pas. Vous ressortez un mot, une phrase comme cela peut être le cas avec moi en ne retenant que le cœur.» Et pour Jérôme Rothen, cette passe d’armes n’est pas anodine. Sur RMC, l’ancien milieu de terrain de Monaco a laissé entendre qu’il pourrait y avoir de l’eau dans le gaz entre les deux hommes : «ce genre de déclaration, si ça vient d’un défenseur, peut-être que ça ne le dérange pas. Venant de son joueur leader qu’il a toujours protégé, je ne suis pas sûr que ce soit passé auprès de Deschamps. Tu es avec Didier (Deschamps) pour jouer ces compétitions là. Les joueurs n’ont qu’une seule idée en tête: gagner. La preuve, Griezmann en fait une obsession parce qu’il n’a pas encore gagné l’Euro. Il a fait une finale en France en 2016, il y a eu l’échec en 2021. Il est focalisé et je suis sûr qu’ils sont tous comme ça. C’est bon signe. À l’arrivée, être dans la logique de Didier Deschamps, c’est très bien. Ça veut dire qu’ils sont soudés.» Reste à savoir si cette supposition est fondée…