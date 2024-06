Le PSG a pris une première grande décision pour l’après-Mbappé

Une nouvelle page est sur le point de s’écrire au Paris Saint-Germain. Champion de France pour la 12e fois de son histoire, vainqueur du Trophée des champions et de la Coupe de France, le club de la capitale, éliminé aux portes de la finale de la Ligue des Champions qui opposera ce samedi soir le Real Madrid au Borussia Dortmund, s’apprête désormais à vivre sans Kylian Mbappé, meilleur buteur des Rouge et Bleu. En fin de contrat dans la Ville Lumière, le numéro 7 parisien a en effet acté son départ et devrait être officiellement présenté chez les Merengues en début de semaine prochaine. Orpheline de sa star, la formation présidée par Nasser Al-Khelaifi devrait donc connaître un été agité avec une ambition commune : façonner la meilleure équipe possible pour la saison 2024-2025. Annoncé comme l’un des principal protagoniste du mercato estival, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, le club francilien a, en attendant, pris une grande décision.

La suite après cette publicité

En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, le PSG pourrait rapidement conforter Luis Campos dans ses fonctions de conseiller sportif. Loin du bling-bling aperçu ces dernières années et désormais déterminées à établir un projet stable et cohérent sur le long terme, les hautes sphères parisiennes souhaiteraient ainsi offrir une continuité certaine à l’organigramme en place. Dans cette optique, Luis Enrique, lié aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2025 et fort d’une très belle première saison sur le banc parisien, devrait prochainement prolonger dans la capitale française. Mais ce n’est pas tout. D’après les dernières indiscrétions du quotidien français, Luis Campos, en fin de contrat dans un an, pourrait également prolonger son aventure au PSG.

À lire

PSG, EdF : la sortie de Bradley Barcola sur une éventuelle participation aux JO

Prolongation à venir…

En relation étroite avec l’ancien sélectionneur de la Roja, notamment sur les questions liées au mercato, le Portugais voit donc son avenir s’éclaircir. Proche de l’entraîneur parisien, une complicité largement appréciée par l’état major du PSG, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco avait notamment été lié au Real Madrid en raison de ses bonnes relations avec Kylian Mbappé. Oui mais voilà, à en croire les récentes informations parues dans la presse française, le natif d’Esposende ne suivra pas l’attaquant de 25 ans dans la capitale espagnole. Conforté par l’Emir du Qatar, accordant une grande importance à l’harmonie régnant entre son directeur sportif et son entraîneur (ce qui a souvent pu être un point noir par le passé entre Thomas Tuchel et Antero Henrique ou entre Mauricio Pochettino et Leonardo), l’intéressé pourrait donc s’installer durablement à Paris.

La suite après cette publicité

Malgré quelques critiques qui ont pu être émises à son sujet, notamment en raison de sa proximité avec Jorge Mendes, Luis Campos semble aujourd’hui faire l’unanimité. S’il existe logiquement quelques désaccords avec l’entraîneur espagnol, les deux hommes avancent aujourd’hui main dans la main et reconnaissent le travail de l’autre. À noter, à ce titre, qu’une première réunion cruciale a eu lieu, en début de semaine, entre le Portugais et l’ex-coach du Barça afin de définir les priorités du recrutement pour renforcer l’équipe. Alors que la reprise de l’entraînement et le lancement de la saison 2024-2025 ont été fixés au 15 juillet, Luis Campos va donc pouvoir travailler sereinement pour façonner l’effectif le plus compétitif possible et ainsi satisfaire les désirs du technicien francilien. Oui, le PSG entre dans une nouvelle ère mais celle-ci débutera avec un tandem déjà bien connu des supporters parisiens.