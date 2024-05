Mercato : la bataille commence pour Georges Mikautadze !

Georges Mikautadze, objet des désirs. Fort d’un exercice 2022-2023 plein avec le FC Metz, l’avant-centre géorgien décidait l’été dernier de s’offrir un nouveau défi en rejoignant les rangs de l’Ajax Amsterdam. Débauché par le géant néerlandais contre un chèque moyennant 16 millions d’euros, le joueur de 23 ans a connu quelques délicatesses à s’intégrer aux Pays-Bas. Loin d’évoluer dans sa position préférentielle et comptant seulement 9 apparitions à son actif entre septembre et janvier dans une équipe qui plus est à la dérive, le natif de Lyon n’a pas hésité une seule seconde quand l’opportunité de revenir en Moselle s’est présentée à lui (c’était d’ailleurs la seule possible puisqu’il avait déjà disputé les premiers matches de la saison avec Metz). Une stratégie qui n’a pas tardé à se révéler payante pour lui, en quête d’un second souffle.

La suite après cette publicité

De retour à Saint-Symphorien cet hiver, Georges Mikautadze a plus que jamais redonné espoir à une équipe messine au bord du précipice. Et pour cause, l’international géorgien a repris ses bonnes habitudes. Buteur à 11 reprises en 2024 (13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1), le Rhodanien a permis à son équipe d’accrocher la 16e place de Ligue 1 au détriment de Lorient, relégué d’office à l’échelon inférieur. Aligné sur le front de l’attaque messine, le serial buteur des Grenats n’a pas été en mesure d’éviter la défaite des siens face à l’AS Saint-Etienne (2-1) lors de la manche aller des barrages d’accession de Ligue 1. Si cette défaite a contrarié ses chances d’évoluer dans l’élite du football français l’an prochain, Metz n’a pas attendu le retour à Saint-Symphorien pour récupérer Georges Mikautadze.

À lire

OL : Maxence Caqueret a tapé dans l’œil d’un grand d’Europe

Monaco, l’OL et d’autres cadors de L1 se lancent à la poursuite de Georges Mikautadze !

En ce sens et comme il en avait l’occasion, le FC Metz a décidé de lever l’option d’achat de l’international géorgien et s’est acquitté des 13 millions d’euros négociés avec l’Ajax Amsterdam cet hiver lors de son option d’achat. Cependant, il paraît peu probable que le principal intéressé demeure en Moselle, et ce, même si le club se maintient parmi l’élite. Car pour ne rien arranger aux affaires messines, le Géorgien a vu sa cote de popularité gonfler à vue d’œil en 2024 et se retrouve désormais sur les tablettes de plusieurs clubs français d’envergure.

La suite après cette publicité

Comme nous le révélions dernièrement, l’AS Monaco a d’ores et déjà lancé l’opération séduction. Désireux de s’attacher les services d’un attaquant capable de faire oublier Wissam Ben Yedder, qui a annoncé le week-end dernier la fin de son aventure sur le Rocher, les décideurs monégasques via leur directeur sportif Thiago Scuro ont entamé les discussions avec l’entourage du joueur et espèrent que la qualification pour la prochaine Ligue des Champions et le cadre de vie monégasque pourront peser dans les débats. Mais ce n’est pas tout puisque d’autres formations tricolores, dont l’Olympique Lyonnais, qui entend étoffer son secteur offensif, gardent également un oeil sur Mikautadze, passé par l’académie rhodanienne entre 2008 et 2015. Conscient des intérêts à l’égard de son protégé, Metz serait disposé à le lâcher contre une vingtaine millions d’euros. Néanmoins, l’incertitude demeurant autour des droits TV pourrait ralentir le dossier. S’il n’entend pas s’éterniser à Metz, le très convoité Georges Mikautadze, qui va enchainer sur l’Euro 2024 à l’issue du barrage retour face aux Verts, devrait prendre une décision sur son avenir dans les prochaines semaines.