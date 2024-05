L’AS Monaco discute avec Georges Mikautadze !

C’est l’un des retours les plus fracassants de l’histoire de la Ligue 1. Georges Mikautadze avait quitté la France pour les Pays-Bas l’été dernier, après que l’Ajax Amsterdam avait lâché 16 M€ pour l’arracher au FC Metz. On pensait alors que le Géorgien fracasserait tout en Eredivisie, au sein d’un club dominateur. Que nenni, il est arrivé dans l’un des pires Ajax de l’histoire récente, et s’est vite retrouvé cantonné au banc de touche.

Le FC Metz a bondi sur l’occasion lors du dernier mercato hivernal en récupérant sous forme de prêt son ancien joueur, qui lui a bien rendu la confiance accordée. 11 buts en Ligue 1 en une demi-saison, au sein d’un club qui joue le maintien (qu’il devra aller chercher en barrage), la performance est exceptionnelle. Mikautadze s’est rappelé ainsi au souvenir de ses nombreux courtisans. Et selon nos informations, cela bouge déjà beaucoup autour de lui.

Monaco a lancé l’opération séduction

Ainsi, nous pouvons vous révéler que l’AS Monaco fonce sur l’attaquant de 23 ans. Des rendez-vous ont eu lieu avec le directeur sportif monégasque, Thiago Scuro, qui déclarait vouloir recruter un attaquant durant ce mercato estival. Un autre va avoir lieu avec Adi Hütter, le coach monégasque, pour évoquer les contours de son utilisation en cas d’arrivée. Le club de la Principauté, qui a rencontré recemment Wissam Ben Yedder, ne se fait pas trop d’illusions sur l’avenir de son emblématique attaquant, en fin de contrat, et a donc ciblé le Géorgien.

Il faudra ensuite s’entendre avec l’Ajax, qui veut récupérer entre 15 et 20 M€ dans l’affaire. Le joueur est en tout cas disposé à rejoindre la formation monégasque, qui a terminé 2e de Ligue 1 et qui jouera donc la Ligue des Champions la saison prochaine. En avançant dès à présent sur ce dossier, l’AS Monaco fait le nécessaire pour doubler la concurrence, et notamment le Stade Rennais, pénalisé par le flou autour de sa direction sportive, un autre club de L1, dont l’identité n’a pas filtré, et des clubs anglais.