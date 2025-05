Les coulisses de la réconciliation entre Nasser al-Khelaïfi et John Textor

L’image en a surpris plus d’un hier soir. Alors que sa relation avec Nasser al-Khelaïfi était devenue polaire depuis la réunion des droits TV du 14 juillet, John Textor a assisté à la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal (2-1, 3-1 score cumulé), au Parc des Princes. Dans le même temps, l’Américain levait le flou sur cette présence en révélant sur son compte Instagram avoir rétabli une relation rompue depuis 10 mois avec son homologue qatari. «Très heureux d’être invité par le PSG à la demi-finale de Champions League de ce soir ; heureux aussi de travailler à nouveau avec NAK, en ce moment critique, sur les défis et les opportunités du football français ; dans des moments comme celui-ci, nous allons travailler ensemble… Alors j’ai laissé le chapeau de cowboy à Lyon. Ce soir je soutiens la France », avait-il écrit.

Il faut savoir que le rapprochement entre les deux hommes a été facilité par nul autre que le président de la LFP, Vincent Labrune, qui a souhaité appeler à l’unité au nom du football français. Selon nos informations, le dirigeant de 54 ans a œuvré pour arrondir les angles entre les deux hommes en jouant un rôle de médiateur. Le rapprochement a eu lieu à Old Trafford quand Labrune a vu Textor (le 17 avril lors de Manchester United-OL), et une rencontre s’est ensuite tenue entre les trois hommes, lundi dernier. Ce premier dialogue depuis presque un an (Textor et NAK n’avaient plus échangé depuis la visioconférence du 14 juillet) a permis à chacun de mettre de l’eau dans son vin. La discussion s’est voulue constructive et c’est ce qui a incité le patron parisien à inviter son homologue pour la rencontre d’hier.