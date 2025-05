OL : Moussa Niakhaté exprime son amertume face à la fin de saison

Monaco a pris le meilleur sur Lyon (2-0) lors de la 32e et avant-dernière journée de Ligue 1, grâce à des réalisations de son attaquant Takumi Minamino (62e) et de Denis Zakaria (68e). Cette victoire permet à Monaco de grimper d’une place et de prendre provisoirement la deuxième position au classement. Lyon, de son côté, reste coincé à la septième place et compromet sérieusement ses chances d’Europe.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, Moussa Niakhaté s’est exprimé au micro de DAZN :« Il y a eu des décisions arbitrales avec lesquelles je n’étais pas d’accord, mais rien qui remette en cause le score final. C’est vrai que notre début de saison a été très difficile, mais on a réussi à revenir dans la course. Ce n’est pas aujourd’hui que tout se joue, ça s’est véritablement décidé dans les 3-4 dernières semaines. Il est facile de trouver des excuses, comme la Ligue Europa, mais on a déjà utilisé cet argument pour le derby. Aujourd’hui, on a tout donné, on a réalisé une bonne première mi-temps. Ce match illustre parfaitement la fin de notre saison, avec des erreurs évitables et des décisions mal prises de notre part. »