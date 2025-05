Nantes et Strasbourg ont flashé sur Lawrence Agyekum

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais Lawrence Agyekum pourrait débarquer en Ligue 1 cet été. Jeune milieu de terrain ghanéen âgé de 21 ans, Agyekum appartient à Salzbourg, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2026. Prêté cette saison au Cercle Bruges, il discute actuellement les playoffs de relégation en Belgique (2 buts, 1 passe décisive en 6 matches).

Selon nos informations, le Ghanéen a tapé dans l’œil de Nantes et de Strasbourg. Agyekum ferait même partie des cibles prioritaires de deux clubs de Ligue 1. À un an de la fin de son contrat, le milieu se trouve dans une situation favorable à un départ. Reste que les Alsaciens (6es du classement de L1), en plus du pouvoir financier de BlueCo, possèdent l’avantage de pouvoir proposer le défi de la coupe d’Europe au joueur, contrairement aux canaris qui ne sont toujours pas sûrs d’être maintenus.