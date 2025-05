Aston Villa veut conserver Axel Disasi

Arrivé dans le money time du mercato hivernal à Aston Villa, Axel Disasi pouvait avoir le sourire, en rejoignant un club qui lui témoignait de la confiance. Chez les Villans, le défenseur français de 27 ans a retrouvé du temps de jeu et son poste préférentiel, en défense centrale, ce qui lui a valu un titre d’homme du match en mars après une prestation solide face à Brentford. Mais Disasi a aussi vécu un moment délicat, à un poste qui n’est pas le sien, lorsqu’il a été bombardé latéral droit face au PSG en quart de finale de Ligue des Champions.

Cela n’a pas entamé son crédit aux yeux d’Unai Emery, son entraîneur, bien au contraire. L’état d’esprit et l’implication de l’ancien Monégasque à l’entraînement sont loués par le staff et l’idée de la direction est bien de le conserver à l’issue de son prêt, et ce alors que d’autres clubs de Premier League sont déjà à l’affût sur le dossier. Les discussions ont déjà débuté avec le joueur, et il sera ensuite temps d’évoquer le sujet avec Chelsea, dans l’attente des résultats de fin de saison. Car c’est une place en Ligue des Champions que dispute Aston Villa, notamment à Chelsea…