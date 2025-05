OL : Paulo Fonseca a déjà déterminé son avenir

À moins d’un miracle lors de la dernière journée de Ligue 1 samedi, l’OL ne jouera pas la Ligue des Champions l’an prochain. Un coup dur sportif mais aussi économique tant une qualification en C1 est vitale pour le futur du club, visé par une rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2 la saison prochaine et dans le viseur de l’UEFA pour ses manquements. C’est aussi l’échec de Paulo Fonseca, dont la suspension de 9 mois n’a pas aidé.

Malgré cette situation, le Portugais affirme en conférence de presse qu’il sera là bien là à la prochaine rentrée. «Je ne suis pas ici pour cinq mois. J’ai un contrat de plus de deux ans, et je veux continuer à construire les conditions nécessaires pour atteindre notre ambition. On travaille déjà sur la saison prochaine. Je suis très optimiste. J’ai une grande confiance dans notre président et notre directeur. Je suis confiant pour la suite.»