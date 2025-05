Qualifs CDM 2026 : la liste de l’Argentine avec Messi, Rulli et Balerdi

L’Argentine, déjà qualifiée pour le prochain Mondial, poursuit son parcours dans ces éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Solide leader de cette unique poule sud-américaine avec huit points d’avance sur l’Equateur et dix sur l’Uruguay, le Brésil et le Paraguay, le champion du monde en titre s’apprête à se rendre au Chili (6 juin) avant de défier la Colombie (11 juin).

Pour ces deux rendez-vous, Lionel Scaloni a décidé de convoquer un groupe de 28 joueurs. On retrouve logiquement Lionel Messi mais également les deux Marseillais, Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli. Barco, N. Domínguez, Castellanos et Garnacho font également leur retour alors que l’absence du jeune crack Franco Mastantuono fait elle déjà beaucoup parler.