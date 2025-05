Mercato OL : Rayan Cherki répond cash sur le PSG

Rayan Cherki occupe le terrain médiatique. Dimanche soir, le joueur âgé de 21 ans s’est fait remarquer lors de la cérémonie des Trophées UNFP durant laquelle il a entrouvert la porte au Paris Saint-Germain. Ce qui a fait réagir dans la presse. Mais nous vous avons expliqué que le Lyonnais, qui a des touches en Angleterre notamment avec Liverpool, n’est pas la priorité du club entraîné par Luis Enrique. Puis, le footballeur né en 2003 a refait parler de lui mardi soir puisqu’il a reçu la médaille de l’ordre national du Mérite par la préfète de la région pour son titre de vice-champion olympique, tout comme Alexandre Lacazette.

Ce jeudi, celui qui était nommé pour le titre de joueur de l’année en L1 et qui était dans le onze de la saison est de nouveau dans la lumière. C’est lui que le service de communication de l’Olympique Lyonnais a choisi d’envoyer face aux journalistes en conférence de presse avant le dernier match de la saison face à Angers. Un match qui pourrait bien être d’ailleurs son dernier sous le maillot frappé du lion. En fin de contrat en juin 2026, le Français, qui a une option pour prolonger jusqu’en juin 2027 si jamais il ne change pas d’air cet été, est sur le départ. Cuisiné sur le sujet par nos confrères, le Bleuet a répondu avec sa franchise habituelle. Ses propos sont relayés par le site officiel de l’OL.

Cherki est clair sur le PSG

« Je ne sais pas si c’était mon dernier match à l’OL. Ce que je sais, c’est que j’ai tout donné pour ce club. Je suis resté quand d’autres sont partis. Je n’oublierai jamais l’Olympique Lyonnais. Je donnerai tout jusqu’à la dernière minute. Je me prépare à vivre des moments forts en émotions. Je veux juste profiter et donner du plaisir. » Cherki a ensuite été questionné au sujet de son fameux appel du pied au PSG lors des Trophées UNFP. Là encore, le joueur formé à l’OL a été très cash.

«J’ai juste répondu à une question avec humour. Pour l’instant, je n’ai que l’OL en tête. Je ne fais jamais d’appel du pied à qui que ce soit.» En revanche, il a admis qu’il soutiendra les Franciliens le 31 mai prochain lors de la finale de la Ligue des Champions. «Oui, je pense que tout le monde sera derrière le PSG, on espère qu’ils remporteront des trophées. Mais si je devais aller dans tous les clubs où j’ai des amis, je ferais la tournée des Zéniths !» Par la suite, le footballeur de 21 ans a évoqué sa saison d’un point de vue collectif.

Il évoque sa saison sensationnelle

« On ne peut pas dire que la saison a été une grande réussite, on n’a pas atteint nos objectifs. Mais on a tout donné. On s’est battus pour le club, pour les supporters, pour le staff. Même si les objectifs ne sont pas encore remplis, peu de joueurs peuvent dire qu’ils ont des regrets cette saison. » Individuellement, en revanche, son bilan est plus positif. «Je pense avoir passé un palier. Vous le savez, j’ai été beaucoup critiqué par certains d’entre vous. Vous avez été impatients et parfois durs avec moi. Je considère que j’ai fait une bonne saison. On me critique moins, et c’est peut-être le signe que j’ai progressé. J’ai essayé d’apprendre de chacun, d’aider mes coéquipiers et de donner du plaisir. Les statistiques, je m’en fiche. Je veux juste que les gens prennent du plaisir. Ce serait magnifique de faire une 11e passe décisive pour Lacazette. Je vais tout faire pour qu’il marque encore.»

Une façon de finir en beauté avec un joueur qui a été un ami et un grand frère pour lui. « Il m’a toujours défendu. J’ai toujours essayé de lui donner le maximum de moi-même. Merci mon frère pour ce que tu as fait pour le club, pour moi. Pour moi, c’est la plus grande légende de l’OL. J’espère qu’il a aimé jouer à mes côtés, moi en tout cas j’ai adoré jouer avec lui. Sur le terrain, il ne m’a pas forcément appris beaucoup, mes qualités étaient déjà là. Mais c’est en dehors du terrain qu’il m’a apporté énormément.» Lacazette appréciera ce bel hommage de Rayan Cherki, qui pourrait aussi tirer sa révérence à l’OL samedi soir.