Les nouveaux ballons de Ligue 1 et Ligue 2 dévoilés

Pour la quatrième année, Decathlon fournira les ballons officiels de la Ligue 1 McDonald’s et de la Ligue 2 BKT pour la saison 2025/2026. La LFP les a justement dévoilés ce vendredi. Leur technologie, validée par les joueurs professionnels des clubs, reste la même que celle utilisée lors des dernières saisons. Celui de Ligue 1 se décline en rose et bleu électrique tandis que celui de la Ligue 2 en turquoise et violet, toujours en cohérence avec les nouveaux univers graphiques des compétitions.

La suite après cette publicité

«Depuis la saison 2022/23, Decathlon est le fournisseur officiel des ballons utilisés en Ligue 1 McDonald’s et en Ligue 2 BKT. Cette collaboration repose sur un engagement commun : offrir aux clubs professionnels un ballon à la fois performant, durable et fidèle aux codes du jeu. Pour cette saison 2025/2026, les ballons conservent leur technologie éprouvée tout en adoptant une identité visuelle renouvelée», indique le communiqué de la Ligue.