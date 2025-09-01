Menu Rechercher
Cagliari recrute Andrea Belotti sur le gong

Par Valentin Feuillette
1 min.
Andrea Belotti avec la Fiorentina @Maxppp

L’été d’Andrea Belotti aura été marqué par un feuilleton riche en rebondissements. Placé sur la liste des départs par Côme, l’attaquant italien a vu défiler les pistes, de la Serie B avec la Sampdoria aux approches inattendues venues du Mexique où Monterrey et les Pumas souhaitaient l’attirer ce lundi, mais aussi de la Grèce, de l’Iran, du Portugal. Longtemps en suspens, son avenir semblait incertain jusqu’à ce que Cagliari, en quête d’un buteur d’expérience, s’impose dans la dernière ligne droite pour conclure l’opération en quelques heures pour contrecarrer la Sampdoria.

« Como 1907 confirme l’arrivée définitive d’Andrea Belotti à Cagliari. Durant son passage au club, Belotti a disputé 18 matches et marqué deux buts, contribuant à la dixième place historique du club en Serie A. Toute l’équipe de Como 1907 remercie Andrea pour sa contribution et lui souhaite le meilleur pour l’avenir, sur et en dehors du terrain», est-il écrit dans le communiqué. Le Coq rechantera en Serie A !

