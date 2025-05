FC Barcelone : l’entraîneur de l’Espanyol cartonne Lamine Yamal

Lamine Yamal a encore prouvé ce jeudi soir qu’il n’est pas comme les autres. Le joueur de 17 ans a permis au FC Barcelone d’ouvrir le score contre l’Espanyol, de façon absolument fantastique qui plus est. En plus de son but, le gaucher s’est retrouvé à l’origine de l’expulsion de Leandro Cabrera à dix minutes de la fin du match, permettant de définitivement sceller le sort de la rencontre. Et Manolo González, coach des Pericos n’a pas du tout apprécié cette action.

Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre, le technicien de 46 ans a expliqué que, selon lui, Lamine Yamal s’était laissé tomber sur l’action ayant amené le carton rouge à l’encontre de Cabrera : « j’ai dit à Lamine Yamal d’arrêter de plonger et de provoquer, il n’y a pas plus à dire. Ce n’était ni le moment de tomber ni de s’évanouir. C’était une action évitable de Cabrera, mais c’est une exagération totale. Il est très bon, mais il n’était pas nécessaire de tomber sur cette action » Un brin mauvais perdant.