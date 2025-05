Le FC Barcelone prolonge la malédiction du Real Madrid

Avec son sacre en Liga acquis ce jeudi soir, le FC Barcelone vient non seulement de s’offrir le titre de champion, mais aussi de prolonger une série noire pour son grand rival. Le Real Madrid n’a plus réussi à remporter deux championnats d’Espagne consécutifs depuis les saisons 2006-2007 et 2007-2008, sous les ordres successifs de Fabio Capello et Bernd Schuster. Une malédiction vieille de près de vingt ans, que même le recrutement de Kylian Mbappé n’aura pas permis de briser cette saison.

Malgré un statut de favori en début d’exercice, les joueurs de Carlo Ancelotti ont été surpassés dans la régularité par le Barça version Hansi Flick, largement victorieux lors des deux confrontations directes. Depuis 2008, la Maison blanche n’a remporté que cinq Liga en 17 exercices.