Son avenir, le mercato, la concurrence avec le PSG… Roberto De Zerbi lâche ses vérités !

Deuxième de Ligue 1 et d’ores et déjà assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille veut terminer cet exercice 2024-2025 de la plus belle des manières. Samedi soir, à l’Orange Vélodrome, les Phocéens - privés de Valentin Rongier (blessé) - devront pour cela se défaire du Stade Rennais et ainsi sécuriser cette place de dauphin du Paris Saint-Germain. Présent en conférence de presse avant cet ultime rendez-vous, Roberto De Zerbi a d’ailleurs rappelé l’enjeu. «Demain (samedi, ndlr) je vais mettre la meilleure composition possible en considérant les caractéristiques de Rennes. Ils ont eu une saison difficile avec des changements de joueurs et d’entraîneurs mais je prépare ce match comme tous les autres avec l’objectif de prendre les trois points et de terminer 2e car c’est une fierté pour tout le monde et ça nous offrirait aussi la possibilité de jouer le trophée des Champions».

Roberto De Zerbi défend son bilan…

Relancé la saison phocéenne, le technicien italien a ensuite tenu à défendre son bilan malgré plusieurs axes de progression. «Je ne suis pas satisfait de la qualité du jeu sur 10 mois, on pouvait mieux faire mais je vois aussi la moyenne des points sur 2024-2025 et l’OM n’a pas eu ça avec Tudor, avec Bielsa, avec Garcia, avec Villas Boas et c’était notre première saison. 56 % de victoires, presque 57 %. Après on le verra ensemble si vous voulez mais je pense que c’est quelque chose d’important quand même», a notamment confié RDZ. Visiblement encore touché par les révélations faites autour d’une possible mutinerie dans le groupe olympien, l’ancien coach de Brighton a finalement détaillé la manière dont l’OM s’était relevé en cette fin de saison. «Tout d’abord la qualité humaine des joueurs, je l’ai toujours dit et je le redis. Les joueurs peuvent avoir des limites mais sur la qualité humaine nous n’avons jamais douté».

Et d’ajouter : «après Reims et Monaco, les joueurs étaient les premiers tristes. On a ensuite récupéré des joueurs avec Murillo, Gouiri, Pierre-Emile Højbjerg qui est l’un des plus importants. L’expérience aussi a fait la différence, je suis expérimenté, mon staff aussi. Rome a été un déclic, ça nous a rapproché, on a retrouvé le sourire, c’était très important pour aborder ce sprint final de la meilleure des manières». Bilan dressé, Roberto De Zerbi s’est ensuite penché sur le futur de l’Olympique de Marseille, à commencer par son propre avenir. «Ma volonté est de rester ici, je l’ai dit à plusieurs reprises, ça serait un bel objectif de rester autant que Rudi Garcia par exemple, qui est resté 3 ans. On verra pour le futur mais la Ligue des Champions est un point de départ déjà, on devrait y être tous les ans mais les autres équipes ne dorment pas donc il faut continuellement progresser».

… et envoie un message clair à sa direction

Assurant qu’un point global allait être effectué avec sa direction à l’issue de la saison, le Transalpin a enfin répondu aux questions liées au mercato estival des Marseillais. Si RDZ a affirmé que l’objectif de l’OM était désormais de se renforcer, il n’a cependant pas souhaité en dire plus sur certains cas individuels. «Balerdi ? Je ne sais pas, le président, le directeur sportif sont plus à même de répondre à cette question. Cette Ligue des Champions était vitale pour nous et maintenant nous avons le temps de discuter pour renforcer cette équipe. Balerdi est évidemment un pilier de cette équipe mais ça ne dépend pas que de moi, il y a sa volonté aussi, ce sont plusieurs facteurs», avouait le natif de Brescia avant d’évoquer le dossier Ismaël Koné, prêté par l’OM au Stade Rennais.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 62 33 +24 19 5 9 69 45 11 Rennes 41 33 +3 13 2 18 49 46

«C’est un joueur fort qui malheureusement a été malchanceux au début, avec sa cheville et il a eu du mal à trouver sa place mais nous n’avons aucun doute sur sa qualité. On le voit avec Benatia, même quand il joue avec le Canada mais c’est un joueur fort. On verra maintenant ce qu’il en sera mais c’est un joueur qui appartient au club». Fier de ses troupes - qu’il a tenu à féliciter - Roberto De Zerbi a enfin répété ses très hautes ambitions sur le banc marseillais, notamment vis-à-vis du Paris Saint-Germain, qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Une finale que l’architecte marseillais ne devrait d’ailleurs pas regarder puisqu’un film sur Netflix l’attend. «Le PSG a fait des investissements importants. L’ambition de lutter on l’a et on l’aura toujours. Le PSG a une avance sur plein de choses mais on aura toujours l’ambition de lutter jusqu’au bout», a toutefois conclu l’Italien. Le message est passé !