OM : la grande annonce de Mason Greenwood sur son avenir

Sa parole est assez rare, et il n’est pas le plus loquace quand il la prend. Depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Mason Greenwood a plutôt fait du rectangle vert son terrain d’expression. Pour sa première saison marseillaise, l’ancien joueur de Manchester United affiche un bilan très flatteur : 19 buts et 5 passes décisives en 33 rencontres. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il est le joueur de champ le plus utilisé par Roberto De Zerbi, qui avait milité en personne pour le faire venir à Marseille.

La greffe a rapidement pris entre les deux hommes, et même si l’Italien n’a parfois pas hésité à le réprimander publiquement pour son manque de régularité, Greenwood a reconnu qu’il avait été l’une des raisons de son arrivée ici : «ce qui m’a marqué avec lui ? Il est super exigeant, c’est l’un des meilleurs entraineurs au monde, c’est la raison pour laquelle je suis venu ici. On a une super relation, et il veut me mettre dans les meilleures conditions», a-t-il confié en conférence de presse ce vendredi. De quoi remettre ça l’année prochaine ? Probablement.

Greenwood aimerait continuer à l’OM

Invité à commenter son avenir et la possibilité de rester à Marseille la saison prochaine, l’Anglais s’y est montré clairement favorable : «si je serai encore à Marseille ? J’espère être ici là saison prochaine et jouer la Ligue des Champions. Certains joueurs me disent à quel point jouer cette compétition à Marseille est quelque chose de spécial. Voir les matchs à guichets fermés en Ligue des Champions, ce sera quelque chose d’un autre niveau encore, je pense.»

Il a également mentionné ses axes de progression en vue de la saison prochaine : «il faut que je sois plus constant. C’est difficile d’être très bon à tous les matchs, mais il faut que je garde un niveau constant plus élevé. C’est vraiment ça la clé (…) Cette saison a été très positive, on a atteint tous nos objectifs, on s’est qualifiés en Ligue des champions. C’était une saison incroyable avec un coach et des joueurs de très haut niveau. Sur le plan personnel ? Je pense que j’ai fait une très bonne saison.» Il faudra confirmer pour son an II dans la cité phocéenne.