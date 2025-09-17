Menu Rechercher
Commenter 52
Ligue des Champions

LdC, OM : frappé par la police espagnole, Bengous sort du silence

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Santiago Bernabeu. @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

La vidéo circulait partout sur les réseaux sociaux à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille. Des échauffourées ont éclaté entre les fans phocéens et la police espagnole. Et sur une des vidéos, on y voyait le célèbre influenceur marseillais Bengous prendre deux coups de matraque. Ce dernier est sorti du silence afin de témoigner.

La suite après cette publicité
Bengous Oueskon Va
Soyez fiers du geste pour les jaloux… rien n’arrêtera ma passion pour L’OM
Voir sur X

«Tout s’est vraiment réellement très très bien passé, j’ai passé un après-midi vraiment extraordinaire. C’est juste en allant au stade, j’ai voulu faire le cortège avec mon club, mes supporters, la famille et je me suis fait prendre à partie par des policiers qui tapaient sans savoir ni pourquoi ni comment. Et je ne comprends pas du tout pourquoi une réaction telle que celle des policiers de la Guardia Civile. Comment cette réaction peut être… Je ne sais pas comment on peut l’expliquer, de taper des gens gratuitement et surtout qu’en plus de ça, dans le cortège il y avait 4 000 Marseillais, des enfants, des femmes, des pères de famille. Et quand je vois le comportement de certains policiers avec leurs chevaux qui sont là, je ne sais pas si c’était l’arrivée du Quinté, avec leurs matraques de 50 mètres en train de taper les gens sans savoir ni pourquoi ni comment, comme vous avez pu le constater sur les vidéos, je n’ai rien demandé moi», a-t-il déclaré au micro de la radio Maritima.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (52)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier