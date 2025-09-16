LdC : ça a chauffé entre la police et les fans de l’OM

La journée de ce mardi avait bien démarré pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Arrivés à Madrid pour assister au choc entre les Phocéens et le Real Madrid, les fans olympiens avaient mis l’ambiance dans les rues de la capitale espagnole.

Mais visiblement, les choses se sont gâtées à quelques heures du coup d’envoi. RMC Sport vient de diffuser une vidéo dans laquelle on voit des échauffourées entre les forces de l’ordre et les supporters marseillais juste devant le stade Santiago-Bernabéu.

