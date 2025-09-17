L1 : Brest dévoile le montant ridicule de ses revenus liés aux droits TV en 2025/2026

Dix-septième du classement de Ligue 1 après un match nul et trois défaites en quatre matches, le Stade Brestois signe un mauvais début de saison. Ce qui contraste avec sa saison 2024/2025 exceptionnelle, ponctuée par une neuvième place et une qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue des Champions (perdus face au PSG). Depuis, les choses ne vont pas mieux et le président des Ti Zefs, Denis Le Saint, vient de prendre la parole afin de détailler concrètement aux supporters bretons la situation financière difficile du club et d’annoncer que Brest touchera seulement 4,5 M€ de revenus liés aux droits TV pour la saison 2025/2026.

«Alors que le Stade Brestois 29 sort de la plus belle saison de son histoire, marquée par une épopée inoubliable en Ligue des Champions, le club doit aujourd’hui faire face à une situation tout aussi exceptionnelle sur le plan financier. En raison de la forte diminution des droits TV, c’est l’ensemble du football français qui est fragilisé, et notre club n’échappe pas à cette réalité. Cette contradiction est forte : au moment où les Rouge & Blanc écrivent les plus belles pages de leur histoire sportive, l’équilibre budgétaire est mis à rude épreuve. Vous êtes nombreux, supporters brestois, à vous interroger sur le budget du club et sur l’utilisation des revenus générés par la Coupe d’Europe. (…) Depuis l’échec de Mediapro en 2020, le football français vit au rythme des incertitudes liées aux droits télévisés. Après le retrait précipité de l’opérateur espagnol, Canal+ et beIN Sports ont assuré un intérim, avant qu’Amazon Prime puis DAZN ne prennent en partie le relais. Un feuilleton qui alimente les colonnes de la presse spécialisée mais qui, dans les faits, fragilise durablement l’économie des clubs de Ligue 1. Face à cette instabilité chronique, en lien étroit avec la Ligue de Football Professionnel (LFP), nous misons désormais sur Ligue 1+, une offre attractive et populaire, et dont le lancement est très encourageant. Reste que, cette saison, les clubs doivent composer avec la forte diminution de revenus issus des droits TV. Une situation qui devrait se prolonger, au moins, jusqu’à l’année prochaine. Concrètement, nos revenus liés aux droits TV nationaux versés par la LFP, sont passés de 42,5M€ en 2023/24 (comprenant 15M€ de droits TV + 11 M€ de prime au classement + 16,5 M€ du dernier versement de CVC), à 8,7M€ en 2024/2025, et à 4,5M€ (droits TV domestiques et internationaux) sur l’exercice 2025/26», peut-on lire dans une partie du communiqué publié sur le site officiel du SB29.