OM : l’énorme coup de pression de Roberto De Zerbi à Mason Greenwood

16 buts et 3 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues… Depuis son arrivée dans la cité phocéenne, Mason Greenwood brille de mille feux, tout du moins sur le plan comptable. Deuxième meilleur buteur du championnat de France derrière Ousmane Dembélé, celui qui a décidé de jouer pour la Jamaïque après avoir été rejeté par la fédération anglaise à la suite des accusations de violences physiques et sexuelles sur sa compagne, porte l’attaque de l’Olympique de Marseille. Décisif, week-end après week-end, le natif de Bradford impressionne. Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant la réception du RC Lens pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, Geronimo Rulli n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler l’impact du numéro 10 marseillais.

«Mason est un joueur indispensable, fondamental pour nous. Quand on entre sur le terrain avec lui, on sait qu’on aura plus de probabilité de gagner, c’est un fait, c’est la réalité, je l’ai toujours dit. C’est un joueur qui a énormément progressé depuis le début de saison, c’est vrai que des fois, il devrait s’impliquer un peu plus en défense (rires) mais il continue d’apprendre, il écoute beaucoup, il sait reconnaitre s’il a fait des erreurs ou pas, mais je n’ai aucun doute sur le fait que le meilleur Mason n’est pas encore arrivé. C’est un poste nouveau pour lui, chaque jour qui passe, chaque match qui passe, il se sent mieux. On est très content de l’avoir et on espère qu’il marquera des buts demain pour être le meilleur but du championnat», assurait ainsi le dernier rempart de l’OM. Oui mais voilà, quelques secondes plus tard, Roberto De Zerbi s’est lui aussi présenté au point presse et l’ancien coach de Brighton a tenu un discours bien plus mesuré…

Roberto De Zerbi en attend plus de Mason Greenwood !

«L’équipe a connu une période plus difficile avec trois ou quatre défaites consécutives. Lens est une équipe très organisée et physique, et je veux aborder ce match avec beaucoup de détermination. Il faut vraiment que demain (ce samedi), on réalise une grosse performance, qu’on l’emporte et qu’on passe un cap mentalement. Ce défi concerne tout Marseille, pas seulement l’équipe. Pour devenir un grand club, il faut d’abord adopter une mentalité de grand club. Sinon, on va alterner entre de bons et de mauvais matchs, entre des performances solides et d’autres où on n’est pas à la hauteur. Parfois, on arrive sur le terrain avec l’orgueil qui nous sauve, mais ce n’est pas suffisant. Ce qui nous manque encore, c’est la régularité. C’est là notre véritable défi», a tout d’abord confié RDZ sur la dynamique de son collectif avant de revenir plus précisément sur les performances de Mason Greenwood sous la tunique olympienne.

«Je voulais qu’il soit ici, je l’ai dit et répété. C’est le premier joueur que j’ai contacté, avant même que je signe officiellement ici ! J’avais déjà échangé avec son père. Personne ne peut avoir plus d’estime pour lui que moi. Mais cela ne change rien : j’en attends plus de sa part. Il doit en faire davantage, car ce qu’il montre actuellement ne suffit pas. S’il veut atteindre ses ambitions de devenir un champion, il doit gagner en constance, se sacrifier plus, et être plus déterminant. Il doit être régulier dans son impact mais aussi ses performances. Sinon, on retombe toujours dans le même schéma : un très bon match, puis une défaite à Auxerre, puis une victoire contre Nantes… C’est trop irrégulier, ce sont des vagues. Et ça, c’est quelque chose que je n’aime pas». Malgré une haute estime portée à l’ancien joueur des Red Devils, Roberto De Zerbi attend donc beaucoup plus de son protégé. À ce dernier de répondre à son coach, dès ce samedi, lors de la réception des Sang et Or…

