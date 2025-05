L’Espagne porte en triomphe le génie Lamine Yamal, le plan machiavélique de Vinicius Jr

Lamine Yamal a porté le Barça

Ça y est, le FC Barcelone a été officiellement couronné. Sur la pelouse de son rival l’Espanyol Barcelone et grâce à un énième bijou de son prodige Lamine Yamal et d’un but de Fermin Lopez, le club catalan a conquis le 28ème titre de champion d’Espagne de son histoire. «Barça champion», s’enflamme Mundo Deportivo ce vendredi matin ! Après la Coupe et la Supercoupe d’Espagne, le Barça réalise le triplé. «Hat-trick» pour Hansi Flick, s’enflamme L’Equipe. Evincé par la sélection allemande, le coach a réussi à métamorphoser les Culés après plusieurs saisons mitigées. «Champion, la première de Flick», placarde Sport. Si Hansi Flick est l’architecte de ce projet, le grand protagoniste de la saison barcelonaise est bien Lamine Yamal. Le gamin de 17 ans, qui remporte la 2ème Liga de sa carrière, est porté en triomphe par toute la presse espagnole ce matin. Pour AS, c’est même «la Liga de Lamine Yamal». Marca met aussi en avant le prodige espagnol, auteur de 8 buts et 15 passes décisives.

Vinicius Jr est gourmand

Alors que la presse madrilène annonçait une prolongation imminente du Brésilien, rien n’est encore bouclé. Dans ses pages intérieures, Marca revient sur la situation de Vinicius Jr. On apprend que ça coince au niveau du salaire. Si le Real est prêt à faire du numéro 7 madrilène le joueur le mieux payé du vestiaire avec un salaire de 20 M€ annuel, Vini est plus gourmand et en réclame 30. Pour gagner plus de poids à la table des négociations, les représentants du Brésilien mènent depuis des mois des discussions parallèles et proactives avec les dirigeants saoudiens pour obtenir une meilleure offre. Un plan machiavélique qui a pour but de faire monter les enchères.

La course est lancée pour Rashford

Manchester United ne compte pas sur Marcus Rashford. Comme le placarde The Sun, les Red Devils veulent toujours se séparer de l’enfant du club. Prêté à Aston Villa, l’attaquant a retrouvé des couleurs et du temps de jeu. Néanmoins, l’Anglais n’est pas sûr de continuer. Si les Villans ont inclus une option d’achat à hauteur de 40 M€, on apprend qu’ils ne sont pas prioritaires. Manchester United compte faire jouer la concurrence et espère récupérer un chèque de 47,5 M€.