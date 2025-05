Le Real Madrid est déjà en passe de boucler une 3e recrue à 50 M€ !

Que les choses vont vite au Real Madrid. La saison n’est pas encore officiellement terminée, même si le Barça a remporté la Liga depuis hier soir, que le club de la capitale a déjà enclenché son mercato. Après une saison compliquée où aucun titre majeur n’a été remporté et qui a vu la perte de la Liga au profit du rival éternel, il s’agit de changer les choses. Déjà, Carlo Ancelotti va partir pour être remplacé par Xabi Alonso. Celui qui était jusque-là technicien du Bayer Leverkusen va récupérer une équipe au grand besoin de sang neuf et ça passe par le recrutement.

On connaît déjà l’identité des deux premières recrues qui vont débarquer dans les prochains jours. Il y a d’abord Trent Alexander-Arnold. Celui-ci est en fin de contrat à Liverpool. Il pourrait même arriver avant le 1er juillet pour disputer la Coupe du Monde des Clubs, auquel cas la Casa Blanca paierait une petite indemnité aux Reds. On parle de 2 M€. L’autre renfort s’appelle Dean Huijsen. Tout est bouclé avec Bournemouth puisque la clause de 58 M€ va être payée. Le défenseur central est même attendu très prochainement à Madrid.

Une clause libératoire à 50 M€

Les Merengues démarrent tambour battant et ce n’est visiblement pas fini. Un troisième larron pourrait poser ses valises au club assez rapidement puisque selon les informations de Relevo, Álvaro Carreras est attendu, lui qui sort d’une très grosse saison à Benfica (48 matchs, 4 buts et 5 passes décisives). Le latéral gauche plaît beaucoup à tel point qu’il est la priorité à ce poste où Ferland Mendy et surtout Fran Garcia n’ont pas suffisamment convaincu cette saison. La signature définitive de l’Espagnol est même espérée d’ici la fin du mois de mai, soit dans moins de deux semaines. Il serait donc disponible pour filer aux États-Unis et disputer le Mondial des Clubs.

Le joueur de 22 ans est placé tout en haut d’une liste qu’il domine devant Alejandro Grimaldo, Miguel Gutiérrez, Jorrel Hato et Theo Hernández. Il est sous contrat avec Benfica, qu’il a rejoint en janvier 2024 dernier en provenance de Manchester United, d’abord sous la forme d’un prêt, avant d’être définitivement transféré en juillet pour 6 M€. Sa clause libératoire est de 50 M€, ce qui n’effraie pas la Casa Blanca. Celle-ci a un autre avantage, celui de bien connaitre le natif de Ferrol puisqu’il est passé par La Fabrica durant ses années de formation. Il a décidément tout pour plaire.