SL Benfica : Álvaro Carreras, la pépite des Aigles convoitée par cinq géants d’Europe

Álvaro Carreras. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant le natif de Ferrol ne cesse de marquer les esprits depuis le début de la saison. Arrivé dans la capitale portugaise en juillet dernier, le latéral gauche du SL Benfica se distingue par sa solidité défensive et son apport indéniable aux abords de la surface adverse. Des qualités qui ont rapidement tapé dans l’oeil de Bruno Lage, manager des Aigles. Devenu titulaire indiscutable aux yeux de son coach, l’Espagnol de 21 ans s’était notamment distingué lors du choc face à l’Atlético de Madrid à l’occasion de la 2e journée de Ligue des Champions (4-0).

Des débuts tonitruants avec le SL Benfica

Formé au Real Madrid avant de quitter son pays natal pour rejoindre Manchester United, le gaucher d’1m86 avait finalement enchaîné les prêts lors de son passage chez les Red Devils. Après une expérience du côté de Preston, la pépite de 21 ans s’était envolée pour Grenade. Barré par la concurrence, Álvaro Carreras n’a finalement jamais pu s’imposer à Old Trafford et quittait l’écurie mancunienne en juillet dernier. Transféré contre un chèque de 6 millions d’euros, le numéro 3 du SLB a, depuis, pris de l’épaisseur, faisant désormais le bonheur de la formation lisboète.

Une trajectoire qui ne passe d’ailleurs pas inaperçue. Selon les dernières informations du média portugais O Jogo, Manchester United, le Real Madrid et le FC Barcelone suivent ainsi en détail les performances du jeune défenseur, avec des observations en direct et une collecte de données pour formuler un rapport final. Si les Merengues disposent déjà de Ferland Mendy (29 ans) et Fran García (25 ans) comme options, tandis que les Blaugranas peuvent s’appuyer sur Alex Baldé (20 ans) et Gerard Martín (22 ans), un profil aussi prometteur ne laisse jamais insensible.

Les Red Devils pensent à le rapatrier mais…

De son côté, Manchester United - qui éprouve toujours autant de difficultés à trouver une stabilité défensive - ne serait pas contre l’idée de rapatrier son ancien protégé. Un choix, là-encore, questionnant pour un joueur qui dispose désormais d’une clause libératoire évaluée à 50 millions d’euros. S’offrir Álvaro Carreras dans les mois à venir constituerait donc un lourd investissement pour les Red Devils, qui plus est pour un joueur qui était encore dans l’effectif mancunien il y a quelques semaines seulement. Une chose est sûre, si la bataille s’annonce grandiose entre ces trois géants d’Europe, d’autres cadors sont également à l’affût.

Dans cette optique, le média lusitanien ajoute que les Colchoneros, impressionnés par la performance du jeune espagnol (7 titularisations en 9 matches depuis le début de saison) le 2 octobre dernier, réfléchissent eux aussi à l’idée de passer à l’action. Dans le même temps, la Juventus Turin de Thiago Motta gardent un oeil sur la situation et cherchera aussi à tirer son épingle du jeu. En attendant, l’international Espoirs de la Roja (8 sélections avec les U21) va continuer de faire le bonheur de l’Estádio da Luz et tenter de confirmer tous les espoirs placés en lui. Avant un mercato hivernal bouillant ? Réponse dans les prochaines semaines…