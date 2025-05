Le fils de Bernard Tapie va supporter l’Inter Milan face au PSG

«À jamais les premiers», et «à jamais les derniers» si possible. Seuls vainqueurs français de la Ligue des Champions à ce jour, les Marseillais n’ont aucune envie d’être rejoints, et encore moins par leurs rivaux historiques parisiens. Ce matin, Laurent Tapie, fils de Bernard dont une statue sera inaugurée ce vendredi aux abords du Vélodrome, a logiquement exprimé son soutien pour l’Inter Milan, qui affrontera le PSG en finale le 31 mai à Munich.

«Je n’aime pas mentir, donc je vais vous dire la vérité. Un vrai supporter de l’OM ne peut pas être heureux si le PSG gagne la Ligue des champions. Pour la France, ce serait bien que ce soit le PSG qui la gagne, mais moi, je ne vais pas vous raconter que je suis pour le PSG. Je suis pour l’inter Milan.» C’est clair.