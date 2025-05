Nantes : Mostafa Mohamed justifie son refus de participer à la journée contre l’homophobie

Depuis trois ans Mostafa Mohamed (27 ans) se distingue en refusant de jouer avec le FC Nantes lors de la journée de lutte contre l’homophobie. Cette saison, l’attaquant égyptien est resté fidèle à sa position et sera donc absent pour la rencontre face à Montpellier. Bientôt sanctionné financièrement par son club, le joueur s’est expliqué.

«Je ne participerai pas au match Nantes-Montpellier ce samedi. Je ne suis pas à l’aise avec l’idée de m’exprimer publiquement, mais je ressens aujourd’hui le besoin de clarifier ma démarche, sans chercher à alimenter de débat. Chacun porte en lui une histoire, une culture, une sensibilité. Vivre ensemble, c’est aussi reconnaître que cette diversité peut s’exprimer de manière différente selon les personnes. Je crois au respect mutuel celui qu’on doit aux autres, mais aussi celui qu’on se doit à soi-même et à ses convictions. Pour ma part certaines valeurs profondément ancrées, liées à mes origines et à ma foi, rendent ma participation à cette initiative difficile. Ce choix est personnel. Il n’exprime ni rejet, ni jugement, simplement une fidélité à ce qui me construit. Je souhaite simplement que cette décision soit accueillie avec calme et compréhension», a-t-il posté dans une story publiée sur son compte Instagram.