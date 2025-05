GF38 : ça s’agite en L1 autour de Mamadou Diop

À Grenoble depuis 2022, Mamadou Diop connu sa première saison dans la peau d’un titulaire en Ligue 2 du côté de Grenoble et en succédant à Brice Maubleu parti à St-Etienne. Une décision que n’a pas regrettée le club de la capitale des Alpes tant le portier mauritanien à la carrure impressionnante (2m04) a rayonné tout au long de la saison. Impérial dans les airs ou sur sa ligne, l’international mauritanien a réalisé 123 arrêts (soit une moyenne de 4,1 par match) depuis le début de saison, soit le plus gros total pour un gardien de Ligue 2.

Grâce aux performances et aux nombreux arrêts du natif de Guediawaye au Sénégal qui a réalisé 7 clean sheet, le GF38 a terminé au 9e rang du championnat. Une révélation express qui a valu à Diop de voir son contrat prolongé jusqu’en juin 2028 le mois dernier. Pour autant, il pourrait ne pas faire de vieux os à Grenoble. Selon nos informations, le portier de 25 ans est très suivi en France. En Ligue 2, le FC Metz, Lorient et le Paris FC ont été séduits par ses qualités et le suivent avec attention. En Ligue 1 aussi, on n’est pas indifférent à ses qualités. Trois clubs, qui vont sans doute perdre leur gardien numéro 1 cet été, ont déjà pris des renseignements concrets pour le portier du GF38 qui attend de son côté entre 2 et 4 M€.