Bagarre, arrosage automatique et coup de gueule de Flick : les célébrations du FC Barcelone font polémique

C’est fait, le FC Barcelone s’est offert le 28e titre de champion d’Espagne de son histoire hier soir. Rien de mieux que de l’emporter en plus de cela chez le voisin et rival, l’Espanyol. Grâce à un nouveau but formidable de Lamine Yamal et une réalisation de Fermin Lopez dans les dernières secondes, les Culés l’ont emporté 2-0 à Cornellà-El Prat. Avec 7 points d’avance à deux journées de la fin de la Liga, le Barça ne peut plus être rejoint par le Real Madrid. Les célébrations ont démarré dès le coup de sifflet final pour très rapidement déborder.

Sitôt l’arbitre a signalé la fin de la rencontre, les Blaugranas se sont réunis sur la pelouse pour sauter de joie tous ensemble. Les responsables du stade ont alors allumé l’arrosage automatique pour écourter les célébrations des rivaux. Jusque-là, il n’y avait rien de bien méchant mais cela a donné lieu à des chambrages sur les Pericos et leurs supporters. C’est là que la fête a commencé à dégénérer. Les joueurs de l’Espanyol ont invité ceux du Barça à aller faire la fête dans le vestiaire, et pas sur la pelouse.

Flick n’a pas aimé

Une bagarre a rapidement démarré au centre du terrain, réunissant l’ensemble des deux équipes, staffs compris, lorsque Balde a poussé Pere Milla. La police s’est rapidement déployée autour de la pelouse, craignant un débordement comme ce fut le cas il y a deux ans. Hansi Flick l’a d’ailleurs rappelé durant la conférence de presse d’après match. «Je sais ce qui s’est passé il y a deux ans, et nous voulions quitter le terrain pour célébrer dans notre vestiaire.» Le coach allemand avait déjà rappelé à l’ordre Lamine Yamal lors de la célébration de son but.

D’autant que la rencontre avait connu un moment de flottement au début, lorsque le match avait dû être arrêté quelques minutes suite aux incidents en dehors du stade. Une voiture a foncé dans la foule faisant une vingtaine de blessés légers. Plus de peur que de mal même si la confusion a régné pendant un moment. Après le match, les esprits se sont calmés pour finir en grand divertissement entre bouteilles de champagne ouvertes, pas de danses sous l’œil avisé de "DJ Koundé" et un appel vidéo à Ferran Torres opéré quelques heures plus tôt de l’appendicite.