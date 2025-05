Le FC Barcelone jubile après son sacre !

C’est fait, le FC Barcelone est champion d’Espagne ! Même si tout le monde se doutait que les Blaugranas allaient être sacrés depuis un moment, peut-être même avant le Clasico du week-end dernier, il a fallu attendre ce derby barcelonais conclu sur une victoire 2-0 pour sceller le titre. La cerise sur le gâteau d’une saison particulièrement réussie, synonyme d’une nouvelle ère qui s’est ouverte à Barcelone après plusieurs saisons mitigées. Un vent d’air frais auquel Hansi Flick n’est logiquement pas étranger, lui qui a pu s’appuyer sur de nombreuses individualités totalement épanouies dans son système.

Après la rencontre, les Barcelonais avaient forcément le sourire. Dès que l’arbitre a donné le coup de sifflet final, les joueurs du Barça ont tous sauté sur la pelouse, même s’il est vrai qu’Hansi Flick, par respect pour les fans de l’Espanyol, leur a demandé de ne pas trop traîner sur le pré et de s’en aller célébrer dans les vestiaires. Pedri a ensuite été le premier à prendre la parole, devant les caméras de Movistar.

Nuit de célébrations à venir

« C’est un des titres les plus durs de la saison, si ce n’est le plus dur. On est content de notre saison, de la façon dont a joué l’équipe, je pense que les fans se sont amusés, comme nous. […] Une Liga ça ne se gagne pas tous les jours, on va célébrer ça comme il faut », a indiqué le talentueux milieu de terrain canarien. Ensuite, c’est Fermin Lopez qui s’est exprimé : « on est très heureux, on a rêvé de ça depuis le début, on a travaillé donc on le mérite. On a pas encore parlé avec le coach, mais il nous a guidés sur tout ce chemin. Ce soir on va célébrer, c’est sûr, on ne sera pas fatigué ».

Hansi Flick a lui aussi pris la parole : « cette deuxième partie de saison a été incroyable, félicitations à l’équipe, au club et aux fans. C’est incroyable, nous sommes très heureux. On a été fort mentalement, on s’est bien entraîné, on a été en confiance, les joueurs ont atteint leur meilleur niveau, on voit qu’ils se sont améliorés, je suis très heureux. Bravo à l’équipe. Avec le Barça, tu dois gagner des titres, on en a gagné 3 donc c’est bien, j’ai souffert après la demie de Milan (en LDC, NDLR) mais je suis content et je crois que le club et les joueurs aussi ». Autant dire que la nuit s’annonce folle dans les rues de Barcelone !