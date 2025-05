L’OL se prépare à une saignée XXL

John le bricoleur. Dans les prochains jours, l’homme d’affaires américain va troquer son chapeau de cow-boy contre un casque de chantier. En effet, le président de l’Olympique Lyonnais va devoir se retrousser les manches pour répondre aux exigences de la DNCG concernant le fair-play financier et cette menace de rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire. À en croire John Textor, qui a échangé avec des supporters, il ne faut pas s’inquiéter. «Évidemment qu’on traverse un mauvais moment en France, mais j’ai mis 293 millions d’euros, et vous pensez que je vais laisser tomber car ils (la DNCG) m’en demandent 50 ? Nous allons bien», a expliqué le boss des Gones, qui sont également dans le viseur de l’UEFA. Tout cela n’a pas de quoi rassurer les amoureux de l’OL.

Les adieux de Lacazette

Ils devront d’ailleurs se préparer à une nouvelle saignée, comme cela a été le cas l’hiver dernier avec un dégraissage marqué notamment par les départs d’Anthony Lopes (Nantes), Maxence Caqueret (Côme), Gift Orban (Hoffenheim) ou encore de Wilfried Zaha (prêt cassé, Charlotte FC). En mars dernier, Eagle Football Group avait publié un communiqué de presse financier dans lequel il annonçait très clairement ses intentions pour le prochain mercato. «Le groupe a pour objectif un EBE élevé pour l’exercice 2025/2026, grâce au plan de réduction des coûts et à la conclusion ou la résiliation de nombreux contrats de joueurs à valeur élevée, hérités de la précédente direction.»

Un message plutôt direct sans pour autant nommer les joueurs désignés par la direction pour changer d’air. Parmi eux, on retrouve Alexandre Lacazette. De retour au club en 2022, le Général a apporté ses buts et son expérience du haut niveau. Mais cette saison, comme au début de l’exercice précédent, il est moins à son avantage. En fin de contrat, l’ancien d’Arsenal, qui a toujours la cote en Arabie saoudite où Neom apprécie son profil, ne sera pas retenu par l’OL. Il va disputer son dernier match à Lyon samedi soir face à Angers. Un hommage lui sera d’ailleurs rendu comme l’a révélé Le Progrès. Comme lui, Nicolas Tagliafico (32 ans) arrive au bout de son aventure à Lyon. En fin de contrat, l’Argentin, qui a indiqué qu’il se sentait bien à l’OL et qu’il prendrait le temps de la réflexion, est lui aussi potentiellement sur le départ. El Desmarque a d’ailleurs annoncé que la Real Sociedad souhaite le recruter.

Plusieurs joueurs sur le départ

Prêté gratuitement cet hiver par Botafogo, un autre club de la famille Eagle Football, Thiago Almada (24 ans) ne devrait pas s’éterniser. Mardi, Globo Esporte a révélé que l’OL n’est pas capable pour le moment de payer les 27 M€ nécessaires à sa signature. Ainsi, John Textor souhaiterait renvoyer le joueur au sein du club brésilien afin qu’il y dispute le Mondial des Clubs avant d’être vendu. Ce qui n’est pas du goût de l’Argentin, qui ne veut pas retourner à Botafogo et qui souhaite continuer à jouer en Europe. Mais ce ne sera a priori pas à Lyon. L’Atlético de Madrid suit notamment son cas. Idem pour Warmed Omari (25 ans), prêté par le Stade Rennais. Le défenseur n’est jamais vraiment entré dans les plans des Rhodaniens.

Comme lui, Paul Akouokou (27 ans) n’a pas vécu une année facile entre Rhône et Saône. Relancé en fin de saison par Paulo Fonseca, qui l’a aligné face à Manchester United à l’aller comme au retour, le milieu de terrain est toujours sur le départ. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il a récemment été lié à Séville, lui l’ancien du Betis. Longtemps titulaire en force, Nemanja Matic (36 ans) a petit à petit perdu sa place. L’OL, qui cherche à se séparer de ses gros salaires, lui a ouvert la porte. Il reste à savoir où le Serbe rebondira, lui qui a été dragué par Côme et Cesc Fabregas l’hiver dernier. Jordan Veretout (32 ans) est aussi dans la liste des joueurs sur le départ, lui qui est lié aux Gones jusqu’en 2026.

Les ventes Cherki et Fofana pour remplir les caisses

Le polyvalent Clinton Mata (32 ans) est dans la même situation contractuelle. Il arrive à un tournant de son aventure, lui qui a été ciblé par Galatasaray l’hiver dernier. Rayan Cherki (21 ans), lui, ne devrait pas s’éterniser. Le Français a encore un an de contrat, avec une option pour prolonger d’une saison si jamais il ne part pas cet été. Si l’Allemagne le drague toujours, notamment le BVB et le Bayer Leverkusen qui pense à lui en cas de départ de Florian Wirtz, il a une belle cote en Premier League. Là-bas, Liverpool est séduit. Le départ de Cherki permettra à l’OL de renflouer ses caisses. Il en sera de même en cas de départ de Malick Fofana (20 ans). Le Belge a de nombreux prétendants, notamment de l’autre côté de La Manche où Arsenal et Liverpool le suivraient. Les médias anglais parlent d’un prix de départ de 50 M€.

Il faudra voir également ce que l’OL compte faire avec Saël Kumbedi, qui est aussi sur le départ, Ernest Nuamah (21 ans), qui est actuellement blessé mais qui a été poussé vers la sortie lors des derniers mercatos, Ainsley Maitland-Niles (27 ans), Duje Caleta-Car (28 ans), qui a perdu du crédit, ou Corentin Tolisso (30 ans), qui est revenu à un bon niveau cette année mais qui possède un gros salaire. Certaines sources à Lyon nous indiquent qu’au club on compte sur lui l’an prochain. Il reste à savoir ce qu’en pensera le joueur, qui pourrait surfer sur sa belle saison pour rebondir. Georges Mikautadze (24 ans) a toujours une belle cote sur le marché, tout comme Lucas Perri (27 ans), qui a été cité du côté de Newcastle il y a quelques mois. Enfin, il faudra gérer les cas des joueurs en prêt, comme Adryelson qui ne restera pas à Anderlecht, ou Amin Sarr (24 ans), pour lequel l’Hellas Vérone n’est pas sûr de lever son option d’achat. L’été promet d’être très agité du côté de l’Olympique Lyonnais, où un chantier immense attend John Textor et ses équipes.