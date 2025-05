OL : quand le fils de Lacazette refuse de serrer la main au maire de Lyon

Alors que la course à l’Europe n’est pas encore perdue pour l’Olympique Lyonnais avant la dernière journée de Ligue 1, les deux joueurs lyonnais Alexandre Lacazette et Rayan Cherki étaient invités par le maire de Lyon. Celui-ci était venu leur remettre la médaille de l’ordre national du mérite pour leur parcours lors des derniers Jeux Olympiques, où la France avait seulement buté en finale contre l’Espagne.

Et si Alexandre Lacazette a accueilli chaudement Grégory Doucet à son arrivée à la Préfecture, c’était moins le cas de ses jeunes enfants, intimidés par la figure politique qui se dressait devant eux. Dans un échange plus mignon qu’embarassant, le maire lyonnais a été ignoré au moment de proposer une poignée de main au fils d’Alexandre Lacazette. De quoi amuser le buteur de l’OL, qui a accusé l’accoutrement du maire : «je crois que c’est le costume vert.» Message reçu, dès le plus jeune âge, le vert semble donc proscrit à l’OL…