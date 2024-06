LdC, Borussia Dortmund : la sortie confiante de Niclas Füllkrug avant le Real Madrid

Ce samedi, le Real Madrid et le Borussia Dortmund vont se défier en finale de la Ligue des Champions. Une finale qui pourrait paraître légèrement déséquilibrée de prime abord, mais qui peut nous réserver des surprises au vu du parcours des Marsupiaux. Auteur d’une campagne surprenante avec trois buts et deux passes décisives en 12 rencontres, Niclas Füllkrug sera attendu au tournant. Interrogé sur cette finale tant attendue, l’international allemand a assuré qu’il était convaincu que les siens pourraient largement battre les Merengues :

«C’est une émotion très particulière, nous attendions ce match depuis longtemps. Demain sera meilleur si au final la couleur des vainqueurs est jaune. Nous avons joué beaucoup de grands matches, nous méritons d’être ici et maintenant, nous voulons continuer à jouer comme nous savons le faire. Nous avons d’excellentes sensations et nous sommes confiants. Reus ? Pas de cadeau aujourd’hui. À la fin de la saison, il quittera l’équipe et j’espère que le karma est de son côté et lui permettra de remporter ce titre.»