La statistique honteuse de Kylian Mbappé

Il n’est pas le principal coupable de la défaite du Real Madrid face à Arsenal, et ses partenaires d’attaque sont aussi passés à côté, mais Kylian Mbappé n’a pas été au niveau face à Arsenal. Et le compte Data Scout vient de dévoiler une statistique inquiétante qui concerne le Français ainsi que son acolyte Vinicius Jr.

Ils sont les deux joueurs offensifs qui courent le moins en Ligue des Champions, et avec une grosse différence avec le reste. Kylian Mbappé court ainsi une moyenne de 8 kilomètres par match, contre 8,8 pour le Brésilien. A titre comparatif, Ousmane Dembélé tourne à 10,4km et Antoine Griezmann à 11km. Et si on regarde les attaquants de pointe, poste où joue Mbappé cette saison, Viktor Gyokeres est à 10,6km par match de moyenne, Harry Kane à 10,2km, et Robert Lewandowski et Erling Haaland à 10,1km…