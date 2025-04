LdC : Thierry Henry tacle une star du Real Madrid

Présent sur le plateau de CBS Sport hier soir, Thierry Henry a livré son analyse sur le choc entre Arsenal et le Real Madrid, remporté par les Gunners (3-0). Selon l’ancien attaquant, les Merengues ont été dépassés. Ses propos sont relayés par Sport.

«En première mi-temps, on ne savait pas où allait le match. Les gardiens ont chacun fait un ou deux bons arrêts. (…) On le voyait dans l’équilibre du Real Madrid au milieu de terrain, dans les espaces entre les zones, surtout avec Modric. C’était trop pour lui. Declan (Rice) jouait au milieu, il faisait des courses, et Madrid semblait très statique. C’est pour ça que Camavinga s’est énervé à la fin. On l’a vu, avec un carton jaune, commettre des fautes partout : à droite, à gauche, couvrant tout le monde. On a vu qu’Arsenal était plus concentré physiquement aujourd’hui (mardi). Le milieu de terrain semblait différent. On avait l’impression qu’Arsenal avait plus de potentiel, si on peut dire. C’était là, pour moi, la clé : le bilan du Real n’était pas bon.» Selon Henry, Modric n’a pas été à la hauteur hier soir.