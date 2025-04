Real Madrid : Eduardo Camavinga sort du silence

Assez critiqué à Madrid ces derniers temps, Eduardo Camavinga n’a rien arrangé face à Arsenal mardi soir. Le milieu de terrain français, aligné aux côtés de Luka Modric et de Jude Bellingham dans l’entrejeu merengue, a eu du mal et a même été expulsé en toute fin de rencontre. Il a tenu à prendre la parole sur son compte Instagram ce mercredi.

« À tous les Madridistas, ma frustration a pris le dessus sur moi à la fin du match, et je tiens à m’excuser pour cela. On doit continuer d’y croire et on aura besoin de vous au match retour. On y va tous ensemble. Jusqu’à la fin. Hala Madrid ! », a écrit le Français en story. Pas sûr que ses excuses seront acceptées…