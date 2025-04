Ligue des Champions : le FC Barcelone humilie le Borussia Dortmund avec un doublé de Lewandowski

Alors que le rival madrilène a été balayé 3-0 par Arsenal hier, le FC Barcelone était sur le pont ce mercredi pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions. Un stade de la compétition où les Catalans avaient échoué l’an dernier face au Paris Saint-Germain (3-2/1-4), et la bande d’Hansi Flick était revancharde au moment d’affronter le Borussia Dortmund. Finaliste de la précédente édition, le club allemand voulait s’offrir une nouvelle épopée. Pour ce match, les Blaugranas s’établissait en 4-3-3 avec Wojciech Szczesny comme dernier rempart avec Jules Koundé, Pau Cubarsi, Iñigo Martinez et Alejandro Baldé devant lui. Frenkie de Jong était placé en sentinelle avec Pedri et Fermin Lopez auprès de lui. Devant, Robert Lewandowski était épaulé par Lamine Yamal et Raphinha. Côté allemand, Gregor Kobel prenait place dans les buts derrière Julian Ryerson, Waldemar Anton, Emre Can et Ramy Bensebaïni. Florian Nmecha et Carney Chukwuemeka constituaient le double pivot. Devant, Serhou Guirassy était soutenu par Karim Adeyemi, Julian Brandt et Jamie Bynoe-Gittens.

La suite après cette publicité

Il ne fallait pas longtemps pour que le Barça se mette en ordre de bataille. Sur la gauche, Lamine Yamal se distinguait par une virgule sur Ramy Bensebaïni avant de frapper dans un angle réduit. Sa tentative fuyait alors le cadre sur la gauche (6e). Juste derrière, Raphinha débordait sur la gauche et centrait en retrait vers le point de penalty. Le tir de Robert Lewandowski était repoussé par Gregor Kobel (8e). Des premières alertes sur le but du Borussia Dortmund qui résistait tant bien que mal. Finalement sur un coup franc de Fermin Lopez côté droit, Iñigo Martinez remisait de la tête sur la gauche de la surface. Il trouvait Pau Cubarsi qui déviait vers la droite du but. Raphinha suivait bien et délivrait les Blaugranas (1-0, 25e). Le douzième but dans la compétition pour le Brésilien qui en était plus que jamais le meilleur buteur. Juste derrière, Raphinha remisait de la tête en retrait devant la surface allemande. Robert Lewandowski suivait, mais son tir passait nettement au-dessus du cadre (31e).

Robert Lewandowski a puni son ancien club

Le match s’emballait avant la pause et Dortmund se procurait trois occasions chaudes avec la reprise du droit de Karim Adeyemi (34e), la frappe manquée de Serhou Guirassy (36e) ou le tir de Jamie Bynoe-Gittens qui était capté par Wojciech Szczęsny (41e). Le FC Barcelone répondait avec une reprise acrobatique de Robert Lewandowski captée par Gregor Kobel (40e). Juste derrière, Karim Adeyemi débordait sur la gauche et centrait devant le but espagnol, mais Serhou Guirassy se manquait (45e). Quelques secondes après le Guinéen se procurait une belle occasion sur la droite de la surface, mais son tir terminait dans le petit filet droit (45e +1). Après la pause, Dortmund voulait poursuivre afin d’égaliser avec une frappe de Jamie Bynoe-Gittens qui ne trouvait pas le cadre (47e). La réponse catalane ne se faisait pas attendre et Lamine Yamal centrait fort côté droit vers la gauche de la surface pour Raphinha qui remisait de la tête devant le but. Au second poteau, Robert Lewandowski sautait haut pour dévier de la tête au fond des filets (2-0, 48e).

La suite après cette publicité

Un nouveau coup sur le crâne pour le Borussia Dortmund qui n’arrivait pas à réagir. Trouvé devant la surface par Pedri, Fermin Lopez passait tout proche du troisième but, mais croisait trop sur la gauche (64e). Une belle occasion qui allait être suivie d’un nouveau pion. Sur la droite, Fermin Lopez s’appuyait sur Lamine Yamal qui lui redonnait dans la course et transmettait au point de penalty. Il trouvait alors Robert Lewandowski dont le tir vers la droite du but était dévié par Gregor Kobel mais terminait bien au fond (3-0, 67e). Le Polonais inscrivait alors son onzième but de la compétition. Pas rassasiés, les Catalans allaient même marquer un nouveau pion. Sur un subtil extérieur du pied de Raphinha, Lamine Yamal prenait la profondeur et ajustait Gregor Kobel sur la gauche (4-0, 77e). Dos au mur, le Borussia Dortmund n’arrivait pas à revenir. Nilas Süle tombait sur Wojciech Szczęsny (84e) quand Maximilian Beier se voyait refuser un but pour un hors-jeu du passeur Julien Duranville (88e). Avec ce succès probant 4-0, le FC Barcelone réalise une incroyable opération en vue du match retour. Le Borussia Dortmund est condamné à l’exploit au match retour pour empêcher les Catalans de se qualifier en demi-finale.