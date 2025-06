Saint-Etienne tente le gros coup Fallou Diouf

En ce début de mercato, Serigne Fallou Diouf (18 ans) fait l’objet de toutes les attentions, et pour cause, puisqu’il est libre de tout contrat depuis son départ de Génération Foot. Alors que l’académie sénégalaise assurait que le joueur était sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur et son entourage estimaient quant à eux être libres en 2025. C’est la chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) qui a tranché en faveur du joueur. Désormais libre, le champion d’Afrique U17 peut s’engager où il le souhaite.

La suite après cette publicité

Joueur très polyvalent, capable d’évoluer en tant que latéral droit, défenseur central et milieu défensif, ce défenseur central de formation dispose d’une forte marge de progression. Rien d’étonnant à voir de nombreux clubs italiens fondre sur Fallou Diouf, qui devait d’ailleurs s’engager avec l’Atalanta il y a quelques mois. En France, son profil séduit puisque l’AS Saint-Etienne est aussi très chaud sur le joueur, pisté par la Lazio et la Roma. Autant dire que cela risque d’être très compliqué pour le club du Forez, décidément très actif en ce début de mercato malgré sa relégation en Ligue 2.