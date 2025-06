Les calendriers de la L1 et de la L2 dévoilés vendredi

Puisque la DNCG a achevé sa mission de contrôle des clubs professionnels français, la Ligue de football professionnel (LFP) va pouvoir dévoiler le calendrier de ses compétitions, la Ligue 1 et la Ligue 2. La LFP a dévoilé la date de révélation de ces calendriers, et ce sera ce vendredi, à partir de 12h.

«Les calendriers de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT pour la saison 2025/2026 seront révélés ce vendredi 27 juin par la Ligue de Football Professionnel. Rendez-vous à partir de 12h sur les réseaux sociaux de la Ligue 1 McDonald’s et de la Ligue 2 BKT, ainsi que sur l’application officielle pour connaître les premières affiches de la nouvelle saison 2025/2026. Les calendriers qui seront révélés ont été établis sous réserve des procédures en cours et d’éventuels recours.» La précision finale est de taille puisqu’on rappelle que l’OL a fait appel de sa rétrogradation en L2, dans l’espoir d’être finalement conservé en L1. En attendant, c’est bien dans le calendrier de L2 que l’OL figurera demain.