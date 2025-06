Le Barça a choisi son nouveau numéro 10 pour la saison prochaine !

Avec le départ attendu d’Ansu Fati cet été, le numéro 10 du FC Barcelone va être laissé vacant, après avoir été porté par Lionel Messi avant lui pendant plus de 15 ans. Mais le mythique numéro ne restera pas longtemps sans porteur. En effet, selon Mundo Deportivo, le club a déjà trouvé qui portera le numéro 10 la saison prochaine au dos de son maillot. Et sans surprise, le talentueux ailier espagnol Lamine Yamal cessera de porter le numéro 19 au début de la pré-saison 2025-26 et sera le nouveau propriétaire du numéro 10.

Prêté à Brighton il y a deux ans, Ansu Fati avait vu le Barça lui laisser ce numéro, ne le réattribuant pas, ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci bien que Fati soit à nouveau prêté du côté de Monaco. Cependant, selon Mundo Deportivo, l’annonce officielle de la nomination de Lamine comme nouveau numéro « 10 » du Barça prendra encore quelques jours. Comme annoncé le 27 mai, jour de la signature de sa prolongation de contrat jusqu’en 2031, le club et Lamine ont convenu d’organiser un événement plus médiatisé pour célébrer son 18e anniversaire.