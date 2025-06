OL : les investisseurs vont attaquer John Textor en justice !

C’est une nouvelle que tous les acteurs du football ont encore du mal à réaliser. Mais l’Olympique Lyonnais a bien été rétrogradé par la DNCG mardi dernier et évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Le club rhodanien a annoncé faire appel et a une chance d’être maintenu dans l’Élite, mais cette situation dramatique a été la fois de trop pour John Textor, plus que jamais menacé et critiqué de tout part, lui dont les méthodes et le style étonnent encore.

Au point où le propriétaire américain pourrait même être attaqué en justice pour sa gestion de l’Olympique Lyonnais. D’après les informations du Financial Times, John Textor serait menacé de poursuite par trois investisseurs américains directement impliqués dans le rachat de l’OL en finançant 79,6 millions d’euros de part dans sa société Eagle Football Holding. Le milliardaire Jamie Dinan et ses deux co-investisseurs réclament au propriétaire des Gones de leur racheter ces actions.

John Textor ne veut pas payer

Une somme qui serait revalorisée à 93 millions de dollars avec les intérêts. La société Iconic Sports Management réclame ainsi le remboursement de cette somme et a fixé un ultimatum au 2 juillet prochain, soit dans une semaine, sans quoi ils saisiront la justice et attaqueront l’actuel propriétaire de l’OL. Toujours selon le média américain, John Textor aurait bien été au courant de cette menace, mais assure que les trois hommes d’affaires n’auraient «pas droit aux avantages contractuels qu’ils revendiquent maintenant».

De quoi empirer les problèmes de John Textor, qui avait également emprunté 405 millions de dollars au fond d’investissement Ares Management (soit 382,1 millions d’euros) à un taux de 13% pour racheter l’Olympique Lyonnais. Ares Management pourrait d’ailleurs écarter John Textor et prendre éventuellement le contrôle de l’OL et choisir Michael Gerlinger comme nouvel homme fort. De son côté, le cow-boy le plus célèbre du football français devrait rester bien en retrait.