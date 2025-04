Real Madrid : 7 têtes risquent de tomber !

La Casa Blanca est en feu. Hier soir, un incendie s’est déclaré au sein de la Maison Blanche du côté de Londres. Les coéquipiers de Vinicius Jr ont été battus par Arsenal, qui a envoyé trois coups de canon dévastateurs. Alors qu’il y a péril en la demeure, Carlo Ancelotti a tout de suite voulu jouer les pompiers en éteignant le feu qui s’est propagé un peu partout au sein de son équipe et de son club. « C’est une défaite difficile. On ne s’y attendait pas. Je me sens responsable de notre performance », a avoué le Mister munit de son extincteur. Sauf que les flammes sont belles et bien toujours là ce mercredi matin. La presse espagnole ne cesse de souffler sur les braises, n’hésitant pas à tacler presque tout le monde. Des joueurs "mauvais" à Ancelotti, qui a raté son match, tout le monde prend cher.

Ancelotti n’est pas assuré de rester

La direction n’est pas non plus épargnée, elle qui n’a pas souhaité casser sa tirelire lors des deux mercatos pour se renforcer en défense notamment après le départ de Nacho l’été dernier. Elle paye le prix fort à présent puisqu’elle a chaud aux fesses en Ligue des Champions, la compétition qui est la sienne. Quoi qu’il arrive la semaine prochaine au stade Santiago Bernabéu, puisqu’un miracle n’est pas impossible, les Merengues se préparent à des changements la saison prochaine. Et Carlo Ancelotti (65 ans) pourrait être concerné. Ce n’est pas un secret, le Real Madrid discute avec Xabi Alonso, depuis quelques mois. On parlait d’une possible arrivée en 2026, une fois le contrat du Mister terminé. Mais les résultats et le jeu proposé par les Merengues ne plaident pas pour Ancelotti.

Relevo explique : «au fil des mois, la magie de l’Italien s’est estompée, et il s’est depuis longtemps montré incapable de trouver une solution pour cette équipe, avec un vestiaire de plus en plus dispersé et hors de son contrôle. Les joueurs sont devenus désenchantés par son plan – demandez simplement à Bellingham – et la fin du cycle semble désormais plus proche que jamais.» L’ancien entraîneur du PSG sait qu’il ne peut pas terminer avec une saison blanche sous peine d’être remercié. En ce qui concerne les joueurs, certains sont sur la rampe de départ. En fin de contrat, Lucas Vazquez (33 ans) a dépanné au poste de latéral droit. Mais il n’est plus une solution suffisamment intéressante pour le Real Madrid, qui va d’ailleurs accueillir Trent Alexander-Arnold.

Plusieurs joueurs posent question

A moins qu’il décide de rester une année supplémentaire, comme le veut la tradition à Madrid pour les joueurs qui ont plus de 30 ans, un départ est de plus en plus proche. Dans la même situation, Luka Modric (39 ans) a des chances de prolonger. Mais le Qatar lui fait les yeux doux. Jesus Vallejo (28 ans), lui, n’entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti. En fin de contrat, il se prépare pour le grand départ. D’autres éléments, eux, posent question au club. C’est le cas d’Arda Güler (20 ans). Le Turc, qui souhaite rester, ne joue pas suffisamment et un départ sous la forme d’un prêt est évoqué. Mais l’Inter Milan tente sa chance et discute avec les Merengues concernant la possibilité de récupérer le joueur, même si la forme n’a pas été encore décidée.

David Alaba (32 ans) est, lui, lié aux Madrilènes jusqu’en 2026. Très apprécié dans le groupe et par Ancelotti, l’Autrichien pose question, en raison de ses blessures à répétition. Ses prestations font aussi parler, notamment sa sortie hier soir face à Arsenal au poste de latéral gauche. L’ancien du Bayern Munich n’a pas du tout été à son avantage, lui qui évolue le plus souvent dans l’axe à Madrid. Comme Alaba, Eduardo Camavinga (22 ans) n’a pas été très bon à Londres. Si son talent est reconnu, son irrégularité fait couler de l’encre. D’autant que Sky Germany a assuré récemment que Manchester City a un oeil sur le Français, qui n’est pas encore un titulaire en force malgré plusieurs années de présence à Madrid. Les prochaines semaines permettront d’y voir plus clair pour tout le monde.