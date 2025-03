Real Madrid : l’Inter Milan avance bien pour Arda Güler

Comment faire jouer ses jeunes éléments offensifs quand on possède dans son effectif Mbappé, Vinicius, Rodrygo et Bellingham ? C’est l’énigme que Carlo Ancelotti semble avoir renoncé à résoudre cette saison, trop préoccupé à faire cohabiter ses quatre stars offensives. Et tant pis si Arda Güler, recruté en 2023 contre 20 M€, commence à trouver le temps long. Auteur d’un très bel Euro 2024, il est l’une des victimes principales de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Avec seulement 6 titularisations en Liga et des entrées fréquentes en cours de match, le jeune milieu offensif turc âgé de 20 ans est devenu un sujet récurrent dans les conférences de presse. « Chaque jour, je le (Güler, ndlr) vois plus ou moins heureux et c’est normal. Je ne veux pas voir un joueur heureux quand il ne joue pas. Je vois un joueur qui travaille, qui apprend et qui veut jouer. Ce n’est qu’une petite partie du temps que je passe avec lui. Il passe beaucoup de temps avec d’autres personnes. Je ne sais pas s’ils ont la même idée que moi avec lui. Qu’il s’améliore et qu’il puisse jouer pour le Real Madrid », avait récemment déclaré Ancelotti à son sujet.

L’Inter prend une longueur d’avance

Forcément, les clubs européens viennent toquer à la porte pour Arda Güler. La dernière approche concernant ainsi l’Eintracht Francfort. Mais le Turc ne favoriserait pas l’Allemagne comme destination. Par contre, il est plus que jamais prêt à quitter le Real Madrid pour trouver du temps de jeu ailleurs. Et comme le révèle aujourd’hui Sport Mediaset, l’Inter Milan est particulièrement intéressé. Cela tombe bien, le Real Madrid serait prêt à ouvrir la porte au club lombard.

La destination conviendrait également au joueur, qui retrouverait là-bas son compatriote Hakan Calhanoglu. Selon le média italien, les discussions ont avancé positivement entre le Real Madrid et l’Inter Milan, mais la formule adéquate n’a pas encore été trouvée, entre un prêt avec option d’achat, obligation d’achat ou transfert sec. Le Real Madrid voudra-t-il garder la main sur le joueur, d’une manière ou d’une autre ? C’est ce qu’il fait depuis quelques années avec ses meilleurs éléments.