Real Madrid : Xabi Alonso a parlé à Rodrygo

Plus l’été avance et plus Rodrygo Goes est annoncé sur le départ du Real Madrid. Avant le quart de finale de Coupe du Monde des Clubs de ce soir contre le Borussia Dortmund, le Brésilien n’a disputé que 88 minutes depuis le début de la compétition. Dans l’esprit de Xabi Alonso, il passe pour le moment derrière Vinicius, Mbappé, Güler et même Gonzalo Garcia, déjà trois fois buteur aux États-Unis.

Il n’est même pas entré en jeu lors du 8e de finale face à la Juventus, alors que la presse a rapporté son état d’esprit chafouin à l’entraînement. «Je lui ai parlé hier, et il est dans un état d’esprit positif, enthousiaste et prêt à entrer dès qu’on aura besoin de lui», a tout de même expliqué le coach madrilène en conférence de presse avant d’affronter le BvB. Arsenal serait le plus club le plus intéressé par Rodrygo.